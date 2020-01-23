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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan "AB" paylaşımı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Snchez Amor ile yapılan görüşmede Türkiye’nin AB üyelik sürecini ilerletme konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Snchez Amor ile yapılan görüşmede Türkiye'nin AB üyelik sürecini ilerletme konusunda mutabık kalındığını açıkladı.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, AP Türkiye Raportörü Amor ile Avrupa Birliği Başkanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Kaymakcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Amor ile AB Başkanlığı'nda verimli bir görüşme. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarını konuştuk. AP'nin 2004'te olduğu gibi Türkiye'nin AB sürecini ilerletmede önemli rol oynayabileceği konusunda mutabıkız" dedi.

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