İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.


Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, ülkemizi ziyaret eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle biraraya gelmiştir. Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler, sahadaki durum, Anayasa Komitesinin faaliyetleri ve mültecilerin geri dönüşü konuları ele alınmıştır. Ayrıca, Libya'daki güncel gelişmeler ve siyasi süreç hakkında istişarelerde bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.