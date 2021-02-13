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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin Türkiye’ye dönüş yolculuğunun başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin Türkiye'ye dönüş yolculuğunun başladığını açıkladı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 15 Türk denizcinin fotoğrafını paylaşarak, “15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin“ ifadelerini kullandı.

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