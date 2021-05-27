Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "27 Mayıs tarihimizde kara bir lekedir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "27 Mayıs tarihimizde kara bir lekedir. Ülkemizde darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapandı" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından 27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "27 Mayıs tarihimizde kara bir lekedir. Ülkemizde darbeler dönemi bir daha açılmamak üzere kapandı. Halkın iradesini hiçbir güç engelleyemez. Demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.