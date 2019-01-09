Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Fırat'ın doğusunda da bu adımları atmaktan çekinmeyeceğiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşooğlu, “Fırat Nehri'nin batısında Cerablus bölgesinde El-Bab'a kadar adımlarımızı attıysak, Fırat'ın doğusunda da bu adımları atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonuna bilgi verdi. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin, “ABD ile nasıl koordine ederiz muhatapları ile görüşüyoruz. Terör örgütleri YPG/PYD/PKK, DEAŞ hepsi bizim için aynıdır. Diğer taraftan başka sorunlar ortaya çıkmaması için bugüne kadar çaba sarf ettiğimiz, birlikte çalıştığımız ortaklarımızla da süreci değerlendiriyoruz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı için çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu görüyoruz. Terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra ayrılmak da zor oluyor. İran da, Rusya da bir aktördür. Burada yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz lazım. Terörle mücadelede kararlılığımızı herkes gördü. Sınırımızın ötesinde var olan terör örgütleri hepsiyle mücadele ettik, bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. YPG ve PKK'nın Suriye topraklarında güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasının önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz. Fırat Nehri'nin batısında Cerablus bölgesinde El-Bab'a kadar adımlarımızı attıysak, Fırat'ın doğusunda da bu adımları atmaktan çekinmeyeceğiz” diye konuştu.

Suriye'de önemli sürecin siyasi süreç olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “İdlib muhtırasının uygulanması için çalışıyoruz. Sahada zorluklar var. Üstesinden geliyoruz. Rejim asgari çözüm yapıyor, radikal gruplar işi zorlaştırsa da bundan sonra sorun yaşanmasın. Türkiye olarak Suriye'deki gelişmelerin tüm boyutlarında yapıcı şekilde varız, Suriye'nin sınır, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Suriye'nin huzuru, barışı bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

Irak'ın yeniden inşasının önemine değinen Çavuşoğlu, “Enerji, güvenlik, PKK ile mücadele konusunda tüm düşüncelerimizi ve politikalarımızı paylaşma imkanımız oldu. Önümüzdeki süreçte Irak ile ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldık. Enerji, ticaret ve yeni gümrük kapıları, özelikle çifte vergilendirme gibi konularda çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gideceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı Rusya'ya gidecek ve Soçi formatında üçlü zirve dönüşümlü olarak Rusya'da gerçekleştirilecek. Hazırlıklar sürüyor” dedi.

Kıbrıs sürecinde Mayıs ayına kadar müzakerelerin başlamasını gerçekçi görmediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Yeni gelecek platformla birlikte Kıbrıs etrafında bizde sondaja başlıyoruz. Fatih 1 gemimiz sondaja başladı. Kıbrıs etrafında sondaja karşı değiliz ama burada Kıbrıs halkının haklarını garanti altına almamız lazım. Rum kesimi Kıbrıs Türk halkının hakları olduğunu sözlü olarak kabul etse de bunu garanti altına almaktan kaçınıyor” diye konuştu.

AB ile ilişkilere değinen Çavuşoğlu, ilişkilerde daha pozitif bir hava oluştuğunu ifade etti.