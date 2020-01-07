Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Avustralya mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınlara ilişkin sosyal medyadan hesabı üzerinden mesaj verdi. Çavuşoğlu, "Her türlü desteği vermeye hazırız, Avustralya" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Okyanusya kıtasında bulunan Avrustralya'da meydana gelen ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çavuşoğlu Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne'ye seslenerek, "Değerli dostum MarisePayne, güzel ülkenizde kontrol altına alınamayan yangınlar beni ve halkımızı derinden üzüyor. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Bu korkunç afetle mücadelede ihtiyacınız olan her türlü desteği vermeye hazırız. Avustralya" notunu düştü.