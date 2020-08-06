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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hiroşima paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombasının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri saygıyla andı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasının yıl dönümünde hayatını kaybedenleri saygıyla andı.


Lübnan Beyrut'taki kanlı patlama ardından yeniden gündeme gelen Hiroşima ve Nagazaki patlaması 75 yıl önce 6 Ağustos'ta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda atılan atom bombasında hayatlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Çavuşoğlu paylaşımına, “Hiroşima'ya atom bombası atılmasının 75. yıl dönümünde bu elim olayda hayatını kaybedenleri saygıyla yad ediyorum. Bu acıyı başka hiçbir toplum yaşamasın!” ifadelerine yer verdi.

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