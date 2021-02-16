Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki roket saldırısına kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki roket saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ”Erbil halkına, IKBY'ye, Irak Hükümetine ve bizim de yer aldığımız DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon mensuplarına taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Irak makamlarının, bu menfur saldırıların arkasında bulunanları süratle tespit ederek adalet önünde hesap vermelerini sağlayacağına inanıyoruz. Bu saldırılar, Irak'ın barışı, istikrarı ve egemenliği için ülke topraklarında hiçbir terör örgütüne var olma imkanı tanınmaması ve ulusal kurumların kapsayıcı bir şekilde güçlendirilmesi gereğini bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.