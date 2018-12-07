İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanlığı önünde eylem

Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri yapmak isteyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerine polis müdahale etti.

Olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.


ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu 3. Toplantısı için başkent Ankara'ya geldi. Toplantı Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerinde başladı. Toplantı devam ettiği sırada bakanlığın önüne gelen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri gösteri yapmak istedi ancak polis izin vermedi. "Amerika kardeşliğin katili" sloganları atan grubu uzaklaştırmaya çalışan çevik kuvvet ekipleri, grup direnince gazla müdahale etti. Olayda aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.