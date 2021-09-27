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Dışişleri Bakanlığı: "Topraklarını işgalden kurtararak tarih yazan şehit Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020’de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında yayımladığı mesajla şehitleri andı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında yayımladığı mesajla şehitleri andı.


Dışişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Can Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'nda cesaretleriyle ve örnek mücadele azimleriyle topraklarını işgalden kurtararak tarih yazan şehit Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz” dedi.

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