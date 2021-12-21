İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanlığından “Kanlı Noel” paylaşımı

Dışişleri Bakanlığı, "Kanlı Noel" olarak bilinen birçok Kıbrıs Türkü’nün Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilişinin 58’inci yıldönümünde paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, "Kanlı Noel" olarak bilinen birçok Kıbrıs Türkü'nün Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilişinin 58'inci yıldönümünde paylaşımda bulundu.


Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kanlı Noel'i unutmadık. 58 yıl önce bugün Rum terör örgütü EOKA'nın başlattığı saldırılarda katledilen masum Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. KKTC'yi bugüne taşıyan fedakarlıkları unutulmayacak” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.