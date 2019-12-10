İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield ile görüştü.


TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, makamında ABD Büyükelçisi Satterfield'ı ağırladı. Bozkır, Büyükelçi David Michael Satterfield'ın Ortadoğu bölgesinde birçok ülkede görev yaptığını belirterek, “Washington'a döndüğünde de bölge ve Türkiye ile ilgili çalıştı. Türkiye'yi ve bölgeyi iyi bilen bir diplomatla çalışmak ikili ilişkileri geliştirmek için avantajdır. İlişkilerimize önem veriyoruz. Türkiye'nin veya Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkiler konusunda kuşkusu yoktur. İkili ilişkileri ve Washington'da senatörlerle görüşme konusunda konuşacağız” dedi.


Bozkır, ayrıca Ocak veya Şubat ayında ABD'yi ziyaret edeceğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.