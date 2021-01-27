DİSK Başkanı Çerkezoğlu: "Asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir''

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir'' dedi.

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Çerkezoğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "DİSK heyeti olarak Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşme yaptık. Asgari ücret, tespit komisyonu tarafından belirlenmiş olsa da TBMM'de yapılacak bazı yasal düzenlemelerle arttırılması mümkündür. DİSK olarak ilk günden itibaren asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğini ve asgari ücretteki kesinti yükünü devlet tarafından hazineden karşılanması gerektiğini ifade etmiştik. Bugün asgari ücretin bir miktar da olsa yükseltilmesi için TBMM'nin asgari ücreti tümüyle vergi dışında bırakmak ve asgari ücret üzerinde SGK kesinti yükünün devlet tarafından karşılanması konusunda yasal düzenlemeler yapmak için göreve çağırıyoruz. 2008 yılından beri 12 yıldır bu ülkede işverenlere 5 puan SGK prim desteği verilmektedir. 12 yıldır işverenlere verilen bu destek pandemi süresince işçilere de verilmelidir'' şeklinde konuştu.