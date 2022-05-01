Diyanet Bayram Gazetesi üçüncü sayısıyla okurlarıyla buluştu

Dr. Ali Erbaş, Diyanet Bayram Gazetesi'nin üçüncü sayısının çıktığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Diyanet Bayram Gazetesi, üçüncü sayısıyla Ramazan Bayramı'nda okuyucularıyla buluşuyor. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Bayram Gazetesi'nin üçüncü sayısının çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımında “İlim ve kültür insanlarımızın değerli katkılarıyla Başkanlığımızca hazırlanan Bayram Gazetemizin üçüncü sayısı ile bu bayram da evlerinize misafir oluyoruz” ifadelerini kullanan Erbaş, gazetenin https://bayram.diyanet.gov.tr/ linkinde online olarak okunabileceğini de belirtti.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda yayın hayatına başlayan Bayram Gazetesi'nin yeni sayısında da ilim, kültür ve sanat dünyasından birbirinden özel kalemler yer alıyor. Dr. Ali Erbaş'ın “Bayramlar, Gönül Köprülerini Güçlendirme Zamanıdır” başlıklı yazısıyla okurlarını karşılayan Diyanet Bayram Gazetesi'nde Beşir Ayvazoğlu'nun “Bayram Ne Şetâretli Zamandır”, Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin ‘Bayrama Ermek: “Bayram Ederler Yâr ile Şimdi”' başlıklı yazıları yer alıyor. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ise, ‘Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 88 Yıl Sonra Özlem ve Hasretle İlk Teravih Namazı' başlıklı yazısıyla okurlara Ayasofya'nın 88 yıl sonra sona eren hasretini anlatıyor. Necip Karakaya da ‘Bayram' başlıklı yazsında bayramın ortak heyecanını, sevincini ve coşkusunu taşıyor satırlara.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, "Bayramlaşma Deyince Akla Mali Gelir” başlıklı yazısıyla sınırlar ötesinden dikkatlere bir bayramlaşma örneği sunuyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ‘İlişkilerimizi Onaran Bayramlar' başlıklı yazısıyla bayramın insana iyi gelen yönlerine dikkat çekiyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir ise, ‘Bir Ömür Ramazan' başlıklı yazısıyla Ramazan ayının mümin yüreklere neler kazandırdığını anlatıyor. ‘Tarihin Düğümü: Kudüs' başlıklı yazısıyla Arif Ay, Müslümanların yıllardır kanayan yarasına, Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulme ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya uzanan namahrem ellerin sebep olduğu ıstırabı farklı bir açıdan ele alıyor.

Bayram Gazetesi'nde birbirinden güzel ve özel yazıların yanı sıra Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Orhan Gencebay, Ahmet Özhan, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hülya Koçyiğit'in okuyucuları bekleyen bayrama dair söyleşileri de yer alıyor.