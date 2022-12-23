Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “4-6 Yaş Kur'an kurslarımızda Allah'ı, Peygamberi, anne babaya saygıyı öğretiyoruz”

Yozgat'ta kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “4-6 Yaş Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza Allah'ı, Peygamberi, anne babaya, büyüklere saygıyı öğretiyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yozgat'ta kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Erbaş, yaptığı konuşmada, “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. Onlar kurtuluşa ereceklerdir” ayet-i kerimesine atıfta bulunarak, “Biz de hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek için Türkiye içinde 150 bin kişilik mensubumuzla ve Türkiye dışında 120 kadar ülkede 2 bin 500 hocamızla bu vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Hafızlarımızın akademik eğitimlerini de en güzel bir şekilde yapmasını sağlamaya çalışıyoruz”

Başkan Erbaş, Türkiye'de icazetname almış hafızların sayısının 200 bine yaklaştığını dile getirerek, “Şimdi hafızlarımızın imam hatip okullarında hafızlıklarıyla birlikte akademik eğitimlerini de en güzel bir şekilde yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesidir ve bu projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İslamofobi konusuna da değinen Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“İslamofobi tam anlamıyla İslam korkusu demektir. Halbuki İslam barış demektir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; ‘Ey inananlar hepiniz toptan silme giriniz. Şeytanın adımlarını takip etmeyiniz. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.' buyurmaktadır. Silm barış demektir. İslam kelimesi de oradan geliyor; ‘mutluluk, huzur' demek. Dolayısıyla Allah nurunu tamamlayacak. Yeter ki biz gayret edelim, buna layık olalım. Her birimiz elimizde olan imkanları iyi değerlendirelim.”

Erbaş, 4-6 Yaş Kur'an kurslarıyla ilgili çalışmalardan bahsederek, “4-6 Yaş Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza Allah'ı, Peygamberi, anne babaya, büyüklere saygıyı öğretiyoruz ve o çocukların öğretmenleri ilahiyat fakültelerinde yetiştirdiğimiz hoca hanımlardır. Hepsi annelik yapıyorlar ve o hoca hanımlar Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden 360 kredilik pedagojik formasyon derslerini görüp sertifikasını alıyorlar. Ondan sonra derslere sokuyoruz. Bu kadar titiz, bu kadar dikkatli davranıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Gençlik bizim geleceğimiz”

Gençliği gelecek olarak gördüklerini belirten Başkan Erbaş, gençlik hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli çalışma alanlarından birisi olduğunu söyledi. Toplantıya, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.