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Diyanet İşleri Başkan Erbaş, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında şehitler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda Kur'an-ı Kerim okuyarak, şehitler için dua etti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'nın simge yerlerinden Cıdır Ovası'nda Kur'an-ı Kerim okudu, ardından şehitler için dua etti. Dua ettiği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, “Azerbaycan Şuşa Cıdır Ovası'nda vatan ve bayrak uğruna mücadele ederek canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla yad ettik” ifadelerine yer verdi.

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