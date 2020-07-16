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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 15 Temmuz gecesi için Millet Camisinde sela okudu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Millet Camisinde sela okudu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece Türkiye'nin 81 ilindeki 90 bin camide tekrar okundu.


15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milli birlik beraberliği sağlamak amacıyla okunun selalar, bu gece de Türkiye'nin 81 ilinde 90 bin camide aynı anda yeniden okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu. Ayrıca bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı öğrenildi.

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