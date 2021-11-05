Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “81 bin fidanı toprakla buluşturacağız”

Dr. Ali Erbaş, Milli Ağaçlandırma Günü'nde ülke genelinde 81 bin hafız adına 81 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını açıkladı.

Dr. Ali Erbaş, Milli Ağaçlandırma Günü'nde ülke genelinde 81 bin hafız adına 81 bin fidanı toprakla

buluşturacaklarını belirtti. Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek fidan dikimine ülke genelinde 81 bin fidanla destek olacaklarını duyurdu. Erbaş, “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Ağaçlandırma Projesi kapsamında gerçekleştirecekleri çalışmayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Allah'ın sözü Kur'an, tabiatın özü fidan.' Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 81 bin hafızımız adına 81 bin fidanı orman yangınlarından zarar gören illerimiz başta olmak üzere 81 ilde toprakla buluşturacağız.”

81 ilde 81 bin hafız fidanla buluşuyor

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından başta yangından zarar gören alanlar olmak toprak ve iklim şartlarının elverişli olduğu bölgelerde milyonlarca fidan dikilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında “Milli Ağaçlandırma Günü” etkinliklerine Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “81 İlde 81 Bin Hafız Fidanla Buluşuyor” projesi çerçevesinde il ve ilçe müftülüklerinin katılımları ile hafızlık eğitimi alan tüm öğrenciler adına 81 ilde 81 bin fidan dikimi yapacak. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerin çevre bilincini geliştirmeyi, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören iller başta olmak üzere bütün illerde ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen proje çerçevesinde gerçekleştirilecek olan fidan dikimi etkinliklerine salgın şartları göz önünde bulundurularak az sayıda öğrenci katılacak.