Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, sabah namazında gençlerle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ülkeler arasına sınırlar konulsa da gönüller arasına sınır konulamayacağını söyledi.

Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP), Uluslararası İmam Hatip Programı (UİHL) kapsamında ülkemizde eğitim gören ve UİP lisansüstü öğrencilerle, Kırgız öğrencilerinin de aralarında bulunduğu öğrencilere Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde sabah namazını kıldıran Erbaş, namazın ardından gençlerle sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, öncelikli amaçlarından birinin insan yetiştirmek olduğunu belirten Erbaş, "Sizler, bizim için çok değerlisiniz. Sizin eğitimlerinizi tamamlayıp din-i mübin-i İslam'a hizmet ettiğiniz günleri biz iple çekiyoruz. Bir millet gençlerine değer, kıymet verir ve onları Allah rızası için, O'nun yolunda yetiştirirse o millet ilelebet payidar olur, geleceğinden emin olur” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), insan yetiştirmek için gerekli imkan ve mekanı sağlayan çok önemli bir hayır kurumu olduğunu anlatan Başkan Erbaş, TDV'nin bu imkanları gençlerin eğitimi için kullandıklarını kaydetti.

“Ezan, İslam'ın en önemli alametifarikalarından birisidir”

Ezanın, dünya üzerinde 24 saat boyunca okunduğunu hatırlatan Erbaş, "Ezan, İslam'ın en önemli alamet-i farikaların dan birisidir. Ezan, İslam'ın tüm kalplere, tüm gönüllere duyurulmasının en büyük alamet-i farikasıdır. Sizler, inşallah hem Türkiye'de hem eğitiminizi tamamladıktan sonra yaşayacağınız yerlerde ezan-ı Muhammediye'yi semalara yükselteceksiniz” şeklinde konuştu.

Avrupa'daki cami saldırılarına değinen Erbaş, "Avrupa'da bir yıl içerisinde yüze yakın camimize, mescidimize namahrem eller dokundu. Biz, Rabbimizden bize güç vermesini, o ellerin mabetlerimizden uzak kalması için dua ediyoruz. 'Bir kötülük gördüğün zaman onu elinle düzelt' buyuruyor Peygamberimiz. Elinle düzeltemezsen dilinle düzelt. Dilinle düzeltemezsen kalbinle bu kötülükten uzak dur ki bu da imanın asgari gereğidir. Elimizle düzeltebilirsek elimizle düzeltelim kötülükleri. Ona gücümüz yetmezse dilimizle tebliğ edelim, nasihat edelim, davet edelim” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, gittikleri yerlerde öğrenmiş oldukları bilgileri paylaşmaları tavsiyesinde bulunan Erbaş, bilginin paylaşıldıkça çoğalacağını söyleyerek şunları kaydetti:

“İlahiyat fakültesindeki kardeşlerimiz İnşallah fakültelerini bitirdikten sonra birer davetçi, tebliğci olacaklar. Şuan Uluslararası İlahiyat mezunu kardeşlerimiz Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görev yapıyorlar. Sınavı kazanan kardeşlerimiz de bir iki ay sonra, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, diğer yerlerde birer İslam davetçisi olarak görevlerine başlayacaklar İnşallah. Bir kısmı mihrapta, bir kısmı kürsüde, bir kısmı camilerde öğrenci yetiştirerek, öğretmenlik yaparak görevlerini yerine getirecekler. Hem bizim için hem yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz için bu ne büyük bir nimettir. Afrika'dan gelen kardeşlerimiz, ülkelerine döndüklerinde buradan öğrendiklerini orada yaşayan Müslümanlarla paylaşacaklar, aramızda kaynaşma olacak.”

Ülkeler arasında sonradan çizilen sınırların Müslümanların kalpleri arasında çizilemeyeceğine dikkati çeken Erbaş, "Gönül coğrafyamız dediğimiz yerler bir zamanlar tek bir devletti. Şimdi sun'i sınırlar konulsa da, bizim gönüllerimiz arasına sınır koymak mümkün değil. İşte sizin şu anda burada farklı farklı ülkelerden bir arada bulunuyor olmanız, gönüllere sınırların konulamayacağının en büyük delilidir, en büyük göstergesidir” ifadelerini kaydetti.

“Allah, Peygamber Efendimizin dünyaya kazandırdığı değerleri nice gönüllere ulaştırmayı hepimize nasip eylesin”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öğrencilerin eğitimleri için her türlü gayreti göstereceklerini ifade eden Erbaş, öğrencilerden de bu konuda gayretli olmalarını isteyerek, "İlim için, bilgiye sahip olmak için, eğitim için yorgunluk yok, uzaklık mazereti yok. Sizler, bunun en büyük delilisiniz. Ailenizi bırakıp geldiniz ama yeni bir aile buldunuz. Sizin aileniz biziz burada. Bunu biz böyle kabul ediyoruz, sizi yavrularımızdan, evlatlarımızdan ayırmıyoruz. Siz de bizi ebeveyn olarak kabul edebilirsiniz. Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.

Allah'ın dinini öğrenip, öğretmenin büyük bir nimet olduğuna işaret eden Erbaş öğrencilere, insanlara faydalı olmaları tavsiyesinde bulunarak şöyle konuştu;

“Allah sayınızı arttırsın, zihin açıklığı versin, en güzel bir şekilde tahsilinizi yapmayı ve bir an önce birer davetçi, bir mübelliğ, bir öğretmen, bir hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçisi olmayı ve bu şekilde ömrümüzü tamamlamayı Rabbim nasip eylesin. Hem ülkemizde hem gönül coğrafyamızda Rabbimizin yolunda yürümeyi, Sevgili Peygamber Efendimizin dünyaya kazandırdığı değerleri nice gönüllere, nice yüreklere, kalplere, zihinlere ulaştırmayı hepimize nasip eylesin."

Gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erbaş, daha sonra Başkanlığın yemekhanesine geçerek öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı.