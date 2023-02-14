Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara'ya gelen depremzedeleri ziyaret etti

Dr. Ali Erbaş, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Ankara'ya getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş meydana gelen depremlerin ardından depremzedelerin diğer illere tahliyesi devam ediyor. Deprem bölgelerinden gelen depremzedeler, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde misafir ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde depremzedeleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

“4 bin 127 vatandaşımızı misafir etmekteyiz”

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunun Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak görev aldıklarını söyledi. Erbaş, tarihte 9 saat ara ile üst üste yedi buçuğun üzerinde iki depreme rastlanılmadığını belirterek, “Çok büyük bir afet yaşadık. Şu an itibariyle bölgede 17 bin hocamızla hizmet vermeye devam etmekteyiz. Şu an itibariyle Diyanet Akademisi Eğitim Merkezlerinde 4 bin 127 vatandaşımızı misafir etmekteyiz” dedi.

“Merkezlerimizin vatandaşlarımıza açılmadığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır”

Başkan Ali Erbaş, sosyal medyada yer alan bazı haberlerin gerçeğini yansıtmadığını bildirerek, “Bazı sosyal medya hesaplarında başkanlığımıza bağlı Harput Eğitim Merkezinde, merkezimin vatandaşlarımıza açılmadığı bir haber, bu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Harput Eğitim Merkezimizde de deprem mağduru kardeşlerimizi şu an itibariyle misafir etmekteyiz. Vatandaşlarımızın son görevlerini yerine getirmek bizim için en önemli vazifelerden biridir. Cenaze işlemleri noktasında hiçbir eksiğimiz olmadan bölgedeki hocalarımız bu vazifeyi yerine getirmektedirler. Depremden vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum” diye konuştu.

“Şu ana kadar 517 tır malzemeyi bölgeye ulaştırdık”

Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen insani yardımlar çerçevesinde vakıf şubeleri tarafından depremzedeler yardımların sürdüğünü bildiren Erbaş, “Temel gıda maddeleri, giyim maddeleri, çadır vb. malzemelerden oluşan şu ana kadar 517 tır malzemeyi bölgeye ulaştırmış durumdayız. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman Gaziantep, Malatya ve Osmaniye illerinde mobil mutfak, mobil ikram araçlarımız, afet müdahale araçlarımız başta olmak üzere toplamda toplam da 515 aracımız milletimizin hizmetine sunulmuştur. Şu ana kadar bir buçuk milyon kadar kardeşimiz bu ikramlardan istifade etmiştir. Elimizden geldiği kadar çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, vatandaşlarla sohbetin ardından çocukların oyun oynaması için açılan mescide geçti. Erbaş, çocuklarla vakit geçirerek çeşitli hediyeler verdi.