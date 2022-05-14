Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Başkanlığımız, kadına ve çocuğa şiddetle mücadele çalışmaları yapmakta”

Dr. Ali Erbaş, “Başkanlığımız, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ailenin bütün fertlerine yönelik şiddetle, ihmal ve istismarla, sosyal medya bağımlılığıyla, çocuk yaşta evliliklerle, intihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yapmaktadır” dedi.

Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Konferans Salonu'nda düzenlenen “Dijital Dünyada Değerleriyle Aile Olmak” konulu 5. Aile Forumu'nun açılış programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program sinevizyon gösterisiyle devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV personelinin de iştirak ettiği programın açılış konuşmasını yapan Erbaş, aile olmanın önemine, bu konuda yapılan çalışmaların ehemmiyetine ve dijital dünyada aile kavramına değindi. Ailenin insanlık için en önemli sosyal yapı olma hüviyetini koruyacağını, buna toplumun ihtiyacı olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, fark edilme ve beğenilme dürtüsünün kontrolünde oluşturulan sanal kimliklerle insanların dijital sosyalleşme biçimlerine mahkum edildiğini anlattı. Toplumsal gelişmenin ailede başladığı gibi, çözülmenin ve bozulmanın merkezinde de ailenin bulunduğunu belirten Erbaş, “İnsanın inanç, ahlak ve kültür değerleriyle huzur içerisinde geleceğe yürüyebilmesi, aile yuvasının niteliğine bağlıdır. İnsanın kişilik ve kimlik sahibi olmasında ailenin etkisi çok büyüktür. Bilhassa fıtri bir ihtiyaç olan sevgi, saygı ve güven duygularının doyuma ulaşması hususunda ailenin yerini dolduracak alternatif bir sosyal yapı söz konusu değildir” dedi.

“Dijital dünyanın gerçeklikleri karşısında sağlam bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz”

İslam dininin aileye büyük sorumluluklar yüklediğini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de bu hususla ilgili pek çok uyarı niteliğinde ayet-i kerime olduğunun altını çizdi. Erbaş, kendilerinin dijital dünyanın gerçekleri karşısında sağlam bir duruş sergilemek mecburiyetinde olduklarını kaydederek, “Bu itibarla bizler, öncelikle dijital dünyanın gerçeklikleri karşısında sağlam bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz. Dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olmak ve bu alanla ilişkilerimizi sürekli güncel tutmak zorundayız. Çağın gerçekliklerine bigane kalma gibi bir lüksümüz olamaz. Çünkü bizim insana, hayata ve dünyaya dair bir gelecek tasavvurumuz var. Bizlere düşen ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı bu süreçte doğru yönlendirmektir. Onların tasavvur, istikamet ve istikballerini etki altına alan dijital mecralarda daha dikkatli olmalarını temin etmektir bizim vazifemiz. Sürecin nesnesi olma yerine öznesi olma noktasında bir irade ortaya koymalarını sağlamaktır. Ayrıca bu süreci bir fırsata dönüştürerek kendi medeniyet birikimimiz, kültürümüz, değerlerimiz ekseninde yeni içerikler üretip toplumumuza ve bütün insanlığa sunmaktır. Özellikle rahmet, sekinet ve muhabbet limanı olan ailevi değerleri dijital mecraların belirleyici faktörü haline getirmenin yollarını bulmaktır” diye konuştu.

“Diyanet İşleri Başkanlığı milletimizin aile huzuruna rehberlik etmektedir”

Diyanet İşleri Başkanlığının aile huzuruna yönelik çalışmaları hakkında detayları paylaşan Erbaş, 3 bin 733 personel ile aile ve dini rehberlik konusunda hizmet verdiklerini açıklayarak, “Diyanet İşleri Başkanlığımız, bütün mensuplarının özverili çalışmaları ile ve özellikle Aile ve Rehberlik Bürolarıyla milletimizin aile huzuruna rehberlik etmektedir. Şu an itibarıyla 81 il ve 360 ilçede 425'i Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve 16'sı Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olmak üzere 441 noktada 2 bin 164 kadın, bin 569 erkek toplam 3 bin 733 hocamızla milletimize hizmet sunmaktadır. Aile ve Dini Rehberlik Bürolarımız, Merkezlerimiz. Bununla birlikte Başkanlığımız, insanı inciten, yaralayan ve insanlığın onurunu hiçe sayan her türlü şiddetin karşısında durarak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedir. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ailenin bütün fertlerine yönelik şiddetle, ihmal ve istismarla, sosyal medya bağımlılığıyla, çocuk yaşta evliliklerle, intihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yapmaktadır. Çocuk evi ve çocuk destek merkezi, kadın konukevi ve huzurevi gibi sosyal hizmet kurumlarında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaya gayret etmektedir Diyanet İşleri Başkanlığımız” diye konuştu.

Dr. Ali Erbaş, görev alanı aile ve dini rehberlik olan program katılımcılarına aile kurumuna daha çok sahip çıkmalarını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

5. Aile Forumu'nun açılışında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen de bir konuşma yaptı.