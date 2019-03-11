Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batı Trakya'daki Müslümanlar yüreğimizin bir parçası”

Dr. Ali Erbaş, “Batı Trakya'da Müslümanlar deyince yüreğimiz başka atıyor. Oradaki Müslümanlar yüreğimizin bir parçası” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif'e, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye ve heyete ziyaretleri için teşekkür etti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Batı Trakya'daki Müslümanların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Erbaş, “Batı Trakya'da Müslümanlar deyince yüreğimiz başka atıyor. Oradaki Müslümanlar yüreğimizin bir parçası” dedi.

Kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Erbaş'a bölgelerindeki dini hayat ve din hizmeti ile ilgili bilgi verdi.

Kabulde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de hazır bulundu.