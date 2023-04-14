Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Batıda artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları sessiz kalmamaya davet ediyorum”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin, “Batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bütün yürekleri sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bugün Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırının tekrarlanmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bir insan hakkı ve özgürlük değildir! Danimarka'da bir kere daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik aşağılık saldırı gerçekleştirildi. Bu aşağılık saldırının faillerini ve buna izin veren Danimarkalı yetkililerin sergilediği bu tutumu lanetliyorum. Yapılan bütün uyarılara rağmen Müslümanların değerlerine ve kutsallarına karşı gerçekleştirilen saldırıların özgürlük kisvesi altında koruma altına alınması ve buna benzer eylemlerin her geçen gün artması kabul edilemez bir hal almıştır. Avrupa başta olmak üzere Batı ülkelerinde artan İslam düşmanlığına karşı tüm Müslümanları ve vicdan sahibi bütün yürekleri sessiz kalmamaya ve güçlü bir tavır ortaya koymaya davet ediyorum.”