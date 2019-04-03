Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız”

Dr. Ali Erbaş, Kırklareli'nde çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldiği programda, “Gücümüzü kaybetmemek için birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız” dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığının dünyada benzeri olmayan bir teşkilat olduğunu ifade eden Erbaş, “Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri ve din eğitimi alanında ahlak, ibadet ve inanç konularında toplumu aydınlatma vazifesi kanunla kendisine verilmiş çok önemli bir teşkilat olarak bugün çok büyük hizmetleri yerine getirmeye çalışmaktadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının en ücra köylerde bile devleti temsil eden bir görevlisinin olduğunu belirten Erbaş, “Ülkemizin birlik-beraberlik içerisinde hareket etmesinde Başkanlığımızın gerçekten çok büyük bir etkisi ve fonksiyonu var. Diyanet İşleri Başkanlığının ülkemizi merhametiyle, sevgisiyle bu şekilde kuşatmış olması gerçekten çok büyük bir avantajdır” diye konuştu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının kurumlarla irtibatı ve istişaresi olduğu gibi, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve derneklerle de istişare toplantıları işbirliği yaptığını belirtti.

“Diyanet İşleri Başkanlığımız dini istismar eden yapılarla mücadele konusunda büyük bir gayretin içerisindedir”

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 145 ülkede hizmet verdiğine dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

“Öncelikli olarak eğitim hizmetlerine önem veriyoruz. Çünkü eğitimin olmadığı yerde cehalet olur, bilgisizlik olur. Eğitimin olmadığı yerde bazen din adına ortaya çıkanlar, terör örgütleri kuruyorlar. İşte DEAŞ nasıl ortaya çıktı. 15 Temmuz'u hep birlikte yaşadık. FETÖ dini istismar ederek ortaya çıkmadı mı? Biz bununla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuzda bir çalışma yaptık, DEAŞ ve FETÖ raporunu yayınladık. Dolayısıyla bunlarla mücadele etme noktasında hem Türkiye Diyanet Vakfı hem de Diyanet İşleri Başkanlığımız büyük bir gayretin içerisindedir.”

“Din istismarı ile mücadele” konusunda seferberlik başlattıklarını söyleyen Erbaş, konuyla ilgili olarak tüm ülkede konferanslar, seminerler, paneller düzenlediklerini, personele hizmetiçi eğitim verdiklerini, FETÖ Raporu ve DEAŞ Raporlarını kitapçık haline getirip dağıttıklarını söyledi.

Ülkemize gelen on binlerce öğrenciye TDV vasıtasıyla eğitim desteği verdiklerini belirten Erbaş, bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olduklarını kaydetti. Müslümanlar arasında çıkartılmak istenen fitne, fesat ve tefrika hareketlerine karşı uyarılarda bulunan Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar, ülkemizde fitne ve tefrikayı yaymak isteyenlere de engel olma noktasında büyük bir önem taşımaktadır. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında nerede bir Müslüman topluluk varsa, fitne, fesat tohumları ekmek yolunda olan mihraklar var, güçler var. 35 senedir bizim Güneydoğu merkezli ülkemizde yaşadığımız bu terör olaylarının arka planında esasında bu var” şeklinde konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

“Rabbimiz metodumuzu göstermiş, ‘Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız, ayrılıp bölünmeyiniz' biz buna inanmışız. Gücümüzü kaybetmemek için birlik, beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Hep birlikte güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman bizi top sindiremeyecek inşallah, tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimizin birliğini, beraberliğini sağlamak, sevgi ve muhabbeti gönüllerimize daha da yaymak ve sahih dini bilgiyi insanımıza, çocuklarımıza, gençlerimize aktarmak, din istismarına engel olmak; en önemli görevlerimiz bunlardır.”

Toplantıya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.