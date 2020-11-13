Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü'nü kabul etti

Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i kabul etti.

Dr. Ali Erbaş, Dr. Mustafa Hacı Aliş'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e ve heyete ziyaretleri için teşekkür etti. Erbaş, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların sahih dini bilgiyle buluşması noktasında Bulgaristan Başmüftülüğüne önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Erbaş, “Duamız, bir an önce bu salgının bütün insanlığın üzerinden uzaklaşması ve tekrar eski çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettirmektir. Milletimiz, ülkemiz için bu dönemde devletimize yardımcı olmak noktasında 150 bine yakın hocamızla gayret ediyoruz. Her vesileyle vaazlarımızda, hutbelerimizde, irşat faaliyetlerimizde, konuşmalarımızda, konferanslarımızda, sempozyumlarımızda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Bulgaristan'ın, Balkanlardaki en büyük Türk ve Müslüman nüfusun yaşadığı yer olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Bulgaristan Türkleri ve Müslüman toplum bizler için gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Bulgaristan'daki bütün kardeşlerime selamlarımı ulaştırmanızı özellikle istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

“Barış dini olan İslam, terörizm ve aşırıcılık ile bir tutulmaya çalışılıyor”

Avrupa'da özellikle son dönemde yaşanan İslamofobik olaylara dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

“Zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle Avrupa'da en kutsal değerlerimize, Peygamber Efendimize dil uzatmalar, yakışıksız karikatürlerle Müslümanları sürekli bir şekilde rencide edici bir takım davranışlar içerisine giriyorlar. Barış dini olan İslam, zaman zaman terörizm ve aşırıcılık ile bir tutulmaya çalışılıyor. İslam dünyası bu saldırılar karşısında maalesef birlik ve beraberlik gösteremiyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs konusunda yaşanan ibretlik gelişmeleri hep beraber görüyoruz.”

Erbaş, yanlış din algısını ortadan kaldırmak için dini liderlere büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, “Yanlış din algılarının İslam'ın en temel değerlerini kötüye kullanarak sapkın ideolojiler meydana getirdiğine ve bunların terör örgütlerince kullanıldığına şahit oluyoruz. İşte FETÖ, DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, en önemli örnekler buna” değerlendirmesinde bulundu.

Balkanların, terör örgütlerinin hedef ve ilgi alanı olduğunu ve Viyana saldırısında da bu durumu gördüklerini ifade eden Başkan Erbaş, dünyanın neresinde olursa olsun, gerçek İslam anlayışıyla uyumlu olmayan bu akımların zararlı olduğunu her vesileyle dile getirmek gerektiğini belirtti.

Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş ise, Başkan Erbaş'a kabulünden dolayı teşekkür etti. Başmüftü, her konuda olduğu gibi koronavirüs ile mücadele sürecinde de Türkiye'yi örnek aldıklarını ifade etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Dr. Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.