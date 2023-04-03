Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cidde'de İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Muhammed Al Jasser ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'da İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

İslam Kalkınma Bankasının merkezinde yapılan görüşmede, hac mevsimindeki kurban organizasyonu, karşılıklı iş birliği ve ortak çalışma konuları ele alındı.

Başkan Erbaş: “İslam coğrafyasına yönelik yapılan her türlü hizmeti destekliyoruz”

Görüşmede, İslam Kalkınma Bankasının Müslüman ülkeler nezdinde önemine ve hizmetlerine dikkat çeken Başkan Erbaş, gerçekleştirilen çalışma ve projelerden duyduğu memnuniyeti ve Türkiye olarak İslam coğrafyasına yönelik yapılan her türlü hizmeti desteklediklerini ifade etti.

Al Jasser: “Türkiye'ye deprem konusunda destek olmaya devam edeceğiz”

Al Jasser ise Türkiye'nin, söz konusu müessesenin kuruluşundaki ülkelerden biri olduğunu belirterek, geçmişten günümüze İslam Kalkınma Bankasının çalışmalarına Türkiye'nin önemli katkılar sunduğunu, Türkiye ile çok köklü ve güçlü ilişkilerin olduğunu söyledi.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Al Jasser, yardımlaşma ve dayanışmaya destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da yer aldı.