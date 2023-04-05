Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Deprem bölgesinde din görevlilerimiz destan yazdı”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) çevrim içi olarak düzenlenen “TDV İyilik Buluşmaları” programına katıldı.

Program çerçevesinde, İstanbul geneli din görevlileri ve TDV gönüllülerine hitap eden Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 48 yıl önce iyilik hareketi olarak kurulduğunu belirterek, “Logomuzda da yazdığı gibi ‘yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar' çalışacağız. Ve biliyoruz ki dünyayı iyilik değiştirecektir, bu açıdan iyilik buluşmaları bizi bir araya getiren, birliğimizi, dirliğimizi, gücümüzü ortaya koyan buluşmalardır” dedi.

“Hayra çağıran ümmetiz”

Erbaş, millete daha nitelikli hizmetin götürülmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Rabbimiz; ‘İçinizden bir ümmet bulunsun. Hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden, bir ümmet bulunsun' buyurmaktadır. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde iyilik o kadar Müslümanların, tüm insanlığın önüne konuluyor ki işte hayra çağıran o ümmeti oluşturuyoruz” diye konuştu.

Din görevlilerinin depremde gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

“Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın yüzünü ak edecek, her yerde iftiharla konuşabileceğimiz harika hikayelerin kahramanları oldunuz, destanlar yazdınız, sizlerle ne kadar iftihar etsek azdır. Uzak demediniz, kar kıyamet demediniz ilk günden itibaren kiminiz Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, kiminiz Adıyaman'da, Malatya'da ve diğer yerlerde ülkemizin her yerinden gelen hocalarımız oldu. Gittiğimiz yerlerde hocalarımızın nasıl canhıraş, büyük bir gayretle çalıştıklarını gördük, bu mutluluğu bize yaşattınız.”

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının afet bölgelerinde manevi destek hizmetlerini de artırarak devam ettirdiğini söyledi.

Programa, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.