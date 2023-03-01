Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Depremde manevi destek ve rehberlik noktasında büyük bir mücadelenin içerisine girdik"

Dr. Ali Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde depremzede kardeşlerimizin yanında özellikle manevi destek ve manevi rehberlik etme noktasında büyük bir mücadelenin içerisine girdik” dedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile bir araya geldi.

Erbaş, Karadaği'ye geçmiş olsun ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, şükranlarını sundu.

“Cenab-ı Hak bütün Müslümanları, bütün insanları her türlü afetten, felaketten, görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza eylesin” duasında bulunan Erbaş, dünya tarihinde 9 saat arayla 7,5 üzerinde iki ayrı depremin görülmediğini belirterek, “Milletimiz büyük bir imtihanla karşı karşıya. Sizlerin ve bütün Müslümanların dualarıyla yaralarımız, acılarımız azalacak ve birlikte bu imtihanı başaracağız İnşallah” dedi.

“Çalışmalarımız hızla devam ediyor”

Erbaş, Türk milletinin deprem bölgesinde yaptığı fedakarlıklardan bahsederek, şunları söyledi:

“Ülkemizde bütün insanlar deprem bölgelerinde elinden gelen bütün gayreti gösterdi ve hızlı bir şekilde bu yarayı sarmak için harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde bütün hocalarımızla, müftülerimizle depremzede kardeşlerimizin yanında özellikle manevi destek ve manevi rehberlik etme noktasında büyük bir mücadelenin içerisine girdik. Bu çalışmalarımız hızla devam ediyor.”

“Deprem bölgesinde İslam merkezi, cami ve hastane inşa etmek istiyoruz”

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ise Türk halkına taziyelerini ileterek, “Cenab-ı Allah vefat edenlere rahmet eylesin, kalanlara sabrı cemil eylesin. Cenab-ı Hak bu afetlerin tekrarından korusun inşallah” diye konuştu.

Deprem bölgesinde kurtarma ekipleri dahil her alanda Diyanet İşleri Başkanlığının da bulunmasının sevindirici bir durum olduğunu söyleyen Karadaği, “Sizlerin bu duruşuna gıptayla baktık. Sizleri örnek alarak girişimlerde bulunmaya çalıştık. Hemen bizim de bir yardımımız olsun diye hemen deprem bölgesine ekipler gönderdik” ifadelerini kullandı.

Karadaği, deprem bölgesinde bir İslam merkezi, cami ve hastane inşa etmek istediklerini belirtti.