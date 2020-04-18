Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Din görevlilerimiz Covid-19'la mücadelede maddi ve manevi rehberlik yapıyor”

Hocalarımız, bizatihi kendi güçleriyle, emekleriyle insanımızın kapısını çalıyorlar, ihtiyaçlarını soruyorlar. Maaşını, bankamatikten çekip kendilerine getirip vermeye varıncaya kadar yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet TV'den canlı olarak yayınlanan “İyilik Vakti” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Covid-19'la mücadeleyle ilgili alınan tedbirlerin yerine getirilmesi için tüm din görevlilerinin sahada, milletin hizmetinde olduğunu ifade eden Erbaş, yaşanan bu zor süreçte iyiliklerin en büyüğünün, sokağa çıkma kısıtlamasına ve alınan tedbirlere uymak olduğunu söyledi.

Erbaş, Başkanlık olarak Covid-19'la mücadele kapsamında planladıkları çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, yurt içinde il müftüleri, Türkiye Diyanet Vakfının yöneticileri ile yurt dışında ataşe ve müşavirlerle video konferans sistemiyle toplantılar yaptığını aktardı.

Covid-19'un insanoğlunun yaşadığı en büyük salgınlardan biri olduğuna işaret eden Erbaş, “Geçmişte yine pek çok ülkeyi etkileyen sars, mers gibi virüsler ortaya çıktı, hamdolsun insanoğlu Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasip etmiş olduğu akılla araştırma yaptı ve bu virüslerin aşısını, ilacını buldu. İnşallah bunun tedavisi de olacak. Peygamber efendimiz bu müjdeyi bize bildiriyor, Allah'ın yarattığı her hastalığın mutlaka tedavisi vardır. Bu tedaviyi kim bulursa bulsun insanlığa hizmet etmiş olur” dedi.

Başkan Erbaş, ne olursa olsun umutsuzluğa düşülmemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu bir imtihandır, bu imtihanı en güzel bir şekilde karşılamamız ve imtihanı kazanarak hayra dönüştürmememiz gerekiyor. Bu imtihanı kazanmamıza vesile olacak en önemli davranışımız da sabır olacak, metanet olacak, umut olacak. İnsanlara yardımcı olmak olacak” ifadelerini kullandı.

Covid-19'la mücadelede hizmet eden din görevlilerinin millete umudu telkin ettiğini dile getiren Başkan Erbaş, “Din görevlilerimiz hem maddi, hem manevi rehberlik yapıyor. Hocalarımız, bizatihi kendi güçleriyle, emekleriyle insanımızın kapısını çalıyorlar, ihtiyaçlarını soruyorlar. Maaşını, bankamatikten çekip kendilerine getirip vermeye varıncaya kadar yapmaları gereken her şeyi yapıyorlar. Bir hocamızın camisinin bir köşesini markete çevirmesi, hayır hasenat sahipleri getirsin, muhtaç olanlar da gelsin alsın götürsün şeklinde buna benzer binlerce kardeşimizin, hocamızın güzel faaliyetleri var. Ben onlardan Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, yurt dışındaki din görevlilerinin de bulundukları ülkelerde Covid-19 nedeniyle sıkıntı yaşayan insanlara yardım ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Yurt dışındaki hocalarımız da komşularına hiç ayırım yapmadan Türklerin dışındaki muhtaç olan insanlara İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da hiç ayırım yapmadan yardıma devam ediyorlar. Kim yardıma muhtaç ise onlara ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Hocalarımızın hanımları yemek yapıp hastanelere götürüyor düşünebiliyor musunuz? Yani bunu karşısında görünce o insanların Müslümanlara olan yakınlığı artıyor. Daha önce zihinlerde oluşan İslamofobik birtakım yargılar azalıyor, belki yok oluyor. İnşallah bu süreç islamofobinin yani İslam'dan korkan insanların o korkularını atıp İslam'ı sevmelerine, Müslümanları sevmelerine vesile olur, diye düşünüyorum. Muhtaç olan insanın inancını, ırkını sormaya gerek yok. Bizim medeniyetimizin esası budur. Mazlum, muhtaç kim olursa olsun onun yanında yer almak önemlidir”.

“Evimizi mescide dönüştürürsek, Cenab-ı Hak camide alacağımız sevabı nasip eder inşallah”

Alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza verilen aranın Ramazan ayında da devam edeceğini hatırlatan Başkan Erbaş, “Hüzünlüyüz, camilerimizden, mescitlerimizden uzak kalacağız Ramazan boyunca, özleyeceğiz camilerimizi. Bu özlemle evimizi eğer mescide dönüştürürsek, camilerde teravih kılamayışımızın gözyaşlarıyla evimizde bazen yalnız, bazen eşimizle, çocuğumuzla o özlemle namaz kılarsak Cenab-ı Hak bizlere orada alacağımız sevabı nasip eder inşallah” ifadelerini kullandı.

“Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını dijital ortamda ücretsiz erişime açtık”

Başkan Erbaş, evde geçirilen zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Aile bağlarının güçlenmesine de katkı sağlaması noktasında gayret içerisinde olalım. Bol bol kitap okuyalım medeniyetimizin en büyük temel direklerinden birisi ilimdir, bilgidir, irfandır, hikmettir. Kitap bulamama gibi bir endişemiz de yok şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarını dijital ortama yükledik. Ücretsiz bir şekilde hangi kitabı okumak istiyorsanız kitabı indiriyorsunuz ve okuyabiliyorsunuz. Bu müjdeyi de sizin aracılığınızla vermiş olayım” şeklinde konuştu.

“Milli Dayanışma Kampanyası”na destek çağrısı

Başkan Erbaş, Covid-19 nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası” için destek çağrısını yineleyerek, “İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu davetine milletimiz gönül huzuruyla ve büyük bir coşkuyla katıldı. 140 bin personelimize biz bu çağrıyı ulaştırdık. Allah razı olsun herkes kendi çapında katıldı, bu davete icabet etti. Kampanya devam ediyor. Milletimiz bütün imkanlarıyla, yani elinden gelen imkanı seferber ederek bu kampanyaya katkısına sonuna kadar devam eder inşallah” dedi.