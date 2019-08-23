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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, “Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir” dedi.


Geçtiğimiz günlerde hunharca katledilen Emine Bulut için Ahmet Hamdi Akseki Cami'de cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okuduğu hutbede, “Cinayette vefat eden hanım kardeşimize, bunun gibi şiddete ve cinayete maruz kalan nice masumlara Allah'tan rahmet, arkalarında bıraktıkları yavrularına ve sevdiklerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.


“Kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür”


Yaşanan vahşetin ne İslam ne de insanlık ile bağdaşmadığını söyleyen Erbaş, “Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması en büyük zulümdür. İslamla, insanlık ile bağdaşmayan büyük bir günahtır. Dinimizde kadının canı, hakları dokunulmazdır ve emanettir. Nitekim efendimiz, ‘Sizin en hayırlınız, eşine karşı en hayırlı olanınızdır' buyurmuştur. Diğer taraftan, mümin elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kişidir. Bir daha bu tür acı olayları milletimize yaşatmamasını cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

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