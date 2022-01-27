Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı

"Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti Toplantısı"na katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu kurumlar arasındaki iş birliğinin, din eğitimi ve din hizmetinin daha iyi noktalara gelmesine önemli katkıları olacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında, din eğitimi ve hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için kurulan “Diyanet-İlahiyat-MEB İstişare Heyeti”nin toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen programda, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı selamlama konuşması yaptı.

“İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Programlarının Yeniden Yapılandırılması” başlığıyla ve altıncısı düzenlenen istişare toplantısında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, toplantının önemine değinerek, “İlahiyat fakültelerimizde, imam hatip liselerimizde eğitimin daha nitelikli olması için neler yapılabilir, bununla ilgili çeşitli toplantılar oldu. Programların geliştirilmesi, niteliğin artırılması, ilahiyat fakültelerinde imam hatip liselerine daha nitelikli öğretmeni nasıl yetiştirebiliriz, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak imam hatip liselerinden, ilahiyat fakültesinden yetişen mezunların Diyanet İşleri Başkanlığında daha nitelikli hizmeti nasıl yapması gerekir, bununla ilgili bütün hocalarımızın gayret içerisinde olduğunu biliyorum, bu süreci devam ettirmemiz ve bir sonuca ulaştırmamız lazım” dedi.

Yapılan istişarenin, müzakerelerin önemli olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Geçmiş dönemlerin birikimlerinden, tecrübelerinden de istifade ederek ilahiyat fakültelerimizi nasıl kaliteli, nitelikli hale getirebiliriz, hepimiz bunun derdini taşıyoruz. Hepimiz aynı hedefe doğru yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, toplantıya katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Selim Argun, Dr. Burhan İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri ile ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinden dekanlar, öğretim üyeleri katıldı.