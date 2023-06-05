Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Dünya insanının büyük bir kısmı maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır”

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Akademisi aday din görevlilerinin eğitiminin 1. dönem açılışına katıldı. Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştirerek Diyanet Akademisi'ne başlayan öğrencilerin eğitim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erbaş, toplumun her kesimine din hizmeti sunarak din konusunda aydınlatmanın Diyanet İşleri Başkanlığının yasal sorumluluğu olduğunu söyledi.

Erbaş, her türlü siyasi, ideolojik görüşün üstünde, hiçbir mezhep-meşrep ayrımı yapmadan bütün vatandaşlara hizmet etmek zorunda olduklarını dile getirerek, “İslam dünyasında yaşanan düşünsel ve siyasi gelişmelerin, din eğitimi ve din hizmeti sunan personelin yetiştirilme süreçlerine yeniden eğilmeyi ve bu konuda yeni paradigmalar ortaya koymayı gerektirdiği de aşikardır. Aynı şekilde din hizmetlerinin cami dışı alanda da etkin hale gelmesi; yaygın din eğitiminin muhatap kitlesine okul öncesi yaş grubu ile engelli, mülteci ve yetişkinlerin dahil olması, bu alanlarda görev alacak Diyanet personelinin köklü ve sistematik bir eğitimden geçmesini zorunlu hale getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Diyanet Akademisi Başkanlığının, özellikle din hizmetleri ve yaygın din eğitimi sahasında Diyanet İşleri Başkanlığına nitelikli personel yetiştirmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Erbaş, “Böylece Diyanet Akademisi, din hizmetlerimizi daha güçlü kılacaktır. Hizmetlerimizin somut bireysel ve toplumsal karşılığını önceleyecektir. Bu öncelik, akademimizin gerek kadro gerekse öğrenci potansiyeli açısından gelişmesiyle birlikte, tabii ki öğrencilerimize sunulan bilginin niteliği, toplumumuza ve dünyanın geleceğine katkısıyla ilgili olacaktır” diye konuştu.

Erbaş, yeryüzünün tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, “İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları; ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. Dünya insanının büyük bir kısmı, kendini huzur ve güven içinde görmemekte ve maalesef geleceğe umutla bakamamaktadır” dedi.

“En büyük gücümüz imana dayalı kardeşliğimizdir”

Yaşanan bütün sorunların ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözülebileceğinin altını çizen Erbaş, Kur'an, sünnet ve ilim geleneğinin kendilerinin ana yolu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak önceliğimiz; daima Allah'a, milletimize, insanlığa karşı sorumluluğumuzdur. İnsanlığın huzurudur. Adaletin, merhametin, güzel ahlakın yaygınlaşmasıdır. Bu şuur ve gaye, çalışmalarımızı, kazancımızı, hayatımızı bereketli kılacaktır. Unutmayınız ki İslam dininin müntesipleri olarak en büyük gücümüz imana dayalı kardeşliğimizdir. Irk, mezhep, meşrep farklılıkları başta olmak üzere hiçbir unsurun kardeşlik hukuku ve muhabbetini zedelemesine fırsat vermeyiniz. Yaptıklarınızın Allah katındaki karşılığının, samimiyetinize göre belirleneceğini de aklınızdan çıkarmayınız.”

Diyanet Akademisi eğitim yılının hayırlara vesile olması niyaz eden Erbaş, akademi öğrencilerine pek çok tavsiyede bulundu.

Programa eski başbakan yardımcısı Prof. Dr. Emrullah İşler, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri, Diyanet Akademisi öğreticileri ve öğrencileri de katıldı.