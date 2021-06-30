Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa Büyükelçisi Magro'yu ağırladı

Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu makamında ağırladı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iki ülke arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını ifade ederek, “Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkiler hep üst seviyede oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar dayanıyor. Özellikle 1960'lardan sonra Türkiye'den Fransa'ya giden vatandaşlarımız vesilesi ile de ilişkilerimiz üst seviyeye çıkmış durumdadır. Bu ilişkileri sizler sayesinde daha da geliştireceğiz” dedi.

Fransa'da 700 binin üzerinde Türk vatandaşının yaşadığını belirten Erbaş, “Sadece Türk değil, Müslümanların her zaman din hizmetine ve eğitimine ihtiyacı var. Bunu biz yıllardan beri karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Erbaş, doğru din eğitiminin önemine işaret ederek, “Şunu açıkça ifade etmeliyim ki Türkiye olarak biz aşırılıklardan uzak, doğru dini bilgiyle bir din eğitimini öteden beri tercih ediyoruz. Zaten İslam'ın ismi de ‘barış' anlamına geldiği için bütün dünya insanlarının birlikte barış içerisinde yaşamaları için neler yapabiliriz bunun gayretindeyiz. Bununla ilgili de çok büyük tecrübemiz var. Medeniyet itibarıyla farklı inançlardan, mezheplerden, ırklardan insanlarla asırlar boyunca bu topraklarda bir arada yaşanmışlık ifade eden büyük bir tecrübemiz var. Bugün tabii aynı şey Fransa'da söz konusu. Dolayısıyla her iki ülkenin de birlikte yaşama tecrübesinden bizim iyi bir şekilde istifade etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Magro, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti. Görüşmede Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.