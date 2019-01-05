Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fransa'da

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin genel kurullarına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Fransa'ya gitti. Erbaş, Strazburg'da din görevlileriyle buluştu, Yunus Emre Okulunu ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fransa'nın çeşitli bölgelerinde görev yapan din görevlileri ile Strazburg'da bulunan Diyanet Akademi'de bir araya geldi. Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'da yürütülen din hizmetlerinin her yıl daha da gelişerek devam ettiğini söyledi. Gençlerin İslami bir duyarlılıkla yetişmelerinde din görevlilerinin etkisine işaret eden Erbaş, “Bizler rehberiz, önderiz. Bizler, buradaki Müslüman kardeşlerimizin İslami duyarlılıklarını muhafaza edecek bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Çocukları, gençleri vaazlarımızla, eğitimlerimizle, onlara samimi yaklaşarak, nefret ettirmeden sevdirerek, zorlaştırmadan kolaylaştırarak o çocukları en güzel bir şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bizim omuzlarımıza bırakılan bir Peygamber emanetidir” şeklinde konuştu.

“Tarihe iz bırakacak bir işe ortak oluyorsunuz”

Erbaş, daha sonra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesinde hizmet veren Strazburg Yunus Emre Okulunu ziyaret etti. Ortaokul ve lise düzeyinde eğitimlerin yapıldığı okulda incelemelerde bulunan Erbaş, Okul Müdürü Murat Ercan'dan okul hakkında bilgi aldı. Okulda görev yapan öğretmenler ve bazı velilerle bir araya gelen Erbaş, burada yaptığı konuşmada, öğretmenleri ve velileri tebrik ederek, “İlklerden olmak her zaman güzeldir. Siz tarih boyunca burada yaşayan insanlar tarafından, öğrenci, veli, öğretmen de olsanız hep hayırla yad edileceksiniz. Siz, önderlik yapıyorsunuz, tarihe iz bırakacak bir işe ortak oluyorsunuz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman yanlarında olduklarını belirten Erbaş, “Rabbimiz, birlik ve beraberlik içerisinde olunca çok güzel neticeler yaratıyor. İşte birlik ve beraberliğin, omuz omuza vermenin, aşkın ve heyecanın meyveleri bu müesseselerdir. Cenab-ı Hak emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.

Erbaş, daha sonra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Strazburg 10. Olağan Genel Kurulu'na geçti. Genel kurulda bir konuşma yapan Erbaş, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin Avrupa'daki Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin oluşmasında ve devam ettirilmesinde önemli bir misyonu olduğunu söyledi. Programlarda Erbaş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Can eşlik etti.