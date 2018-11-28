Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençleri doğru bilgiyle donatmazsak terör örgütlerine bile üye olabiliyorlar”

Ürdün temasları kapsamında İslami Bilimler Üniversitesi ve Ürdün Üniversitesini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Gençleri Kur'an sünnet çizgisinde doğru bilgi ile donatmazsak yanlış yerlere kayıyor ve terör örgütlerine bile üye olabiliyorlar” dedi.

Resmi ziyaretlerde bulunmak için Ürdün'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslami Bilimler Üniversitesi ve Ürdün Üniversitesini ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı İslam Bilimleri Üniversitesine gelişinde Rektör Prof. Dr. Suleyman Fudeyl El-Budur karşıladı. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erbaş, “Üniversiteler ülkelerin, şehirlerin, ilim, irfan, bilgi, hikmet merkezleridir. Üniversitelerin gelişmesi, ilmin ve bilimin gelişmesidir. Üniversiteler, hem nicelik hem nitelik itibariyle ne kadar gelişirse ülkelerin bütün alanlarına sirayet eder” dedi.

İslam Bilimleri Üniversitesinde uluslararası çapta eğitim verilmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, farklı ülkelerden öğrencilerin buluşmasının dünya barışı açısından sevindirici bir durum olduğunu kaydetti. Dünya barışının sağlanmasında Müslümanlara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Başkan Erbaş, barışı gerçekleştirmekle görevli olan Müslümanların da daha çok şey yapması gerektiğini belirtti.

Gençleri Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru bilgiyle donatmanın önemine dikkat çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Gençleri Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru bilgi ile donatmazsak yanlış yerlere kayıyor ve terör örgütlerine bile üye olabiliyorlar. Bir caminin içerisine girip orada namaz kılan insanları öldürecek noktalara gelebiliyorlar. Bunu önlemenin yolu; ilim, irfan, bilgi, hikmetten, yani eğitimden geçiyor. O yüzden üniversitelerimizin ne kadar önemli olduğu ve yapacağımız çalışmaları daha nitelikle yapmamız gerektiği gerçeği ortadadır. Bunun için mümkün olduğunca tecrübelerimizi paylaşmamız gerekiyor.”

Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite olduğunu bunların 102 tanesinde ise İlahiyat fakültesinin bulunduğunu anlatan Başkan Erbaş, İlahiyat fakültelerinde Arapça eğitiminin çok iyi olması gerektiğini belirtti. Başkan Erbaş, “Çünkü ulum-u İslamiye'nin kaynak dili Arapça'dır. (Onun için) Bu temel Arapça bilgisini elde etmek için biz Arapça konuşulan ülkelere öğrenci göndermek istiyoruz. Bu konuda Ürdün'ü de tercih ediyoruz. Türkiye'de Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından Müslüman ülkeler arası öğrenci değişimini sağlamak için Mevlana Programı oluşturuldu” diye konuştu.

İslami Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suleyman Fudeyl El-Budur ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Öğrencilerinin 8 bininin başka ülkelerden gelen öğrencilerden olduğunu ifade eden rektör El-Budur, “Üniversitemizin amacı İslam'ı öğretmektir. Orta Asya'dan, Avrupa'dan, Balkan ülkelerinden öğrencilerimiz var” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, ziyaretin ardından üniversitede öğrenim gören Türk öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Erbaş, Ürdün Üniversites'nde

Başkan Erbaş'ın İslami Bilimler Üniversitesinin ardından ikinci durağı Ürdün Üniversitesi oldu. Rektör Abdel Karim Al Qudah ve üniversite yönetimiyle bir araya gelen Başkan Erbaş, dini ilimlerle müsbet ilimlerin bir arada yapılmasının Müslümanların takip ettikleri bir metod olduğunu dile getirdi.

Ürdün'deki üniversitelerle Türkiye'deki üniversiteler arasında tecrübe paylaşımını geliştirmek gerektiğini kaydeden Erbaş, iki ülke üniversitelerinin birbirinden istifade etmesinin önemine dikkat çekerek, “Eğer bu işbirliğini yapabilirsek her iki ülke açısından öğrencilerin daha iyi yetişmesine yardımcı oluruz” ifadelerini kullandı.