Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Gençlerimize ne kadar iyi rehberlik yaparsak geleceğimiz de o kadar güzel olur”

Dr. Ali Erbaş: “Gençlerimize, çocuklarımıza ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da millet olarak geleceğimiz de o kadar güzel olacaktır” dedi.

Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Denizli'de düzenlediği ‘Üniversite Camilerinde Görev Yapan Din Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne video konferansla katıldı. Buradaki konuşmasında, din görevlilerinin üniversitedeki camilerde önemli bir görevi yerine getirdiklerini kaydeden Erbaş, “Bir eğitim alanının içerisindesiniz ve çevrenizdekilerin tamamı genç ve eğitim düzeyi yüksek insanlardan oluşuyor. Üniversite camilerimizin varlığı, şüphesiz üniversitelerimiz için büyük bir imkandır. Aynı zamanda bizim için, görevlilerimiz için, din hizmetleri için de büyük bir imkan ve nimettir. On binlerce gencimizin bulunduğu bir mekanda din hizmeti sunma ve onlara rehberlik etme fırsatımız var” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize ne kadar iyi rehberlik yaparsak geleceğimiz de o kadar güzel olur”

Başkan Erbaş, gençlerin bir milletin geleceği olduğunu ifade ederek, “Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız gençlerimizdir. Bunun için Başkanlık olarak gençlerimize yönelik hizmetlerimize özel bir önem veriyoruz. Sizler de bu önemli hizmet için seçilmiş kardeşlerimizsiniz. “Gençlerimize ne kadar iyi rehberlik yaparsak geleceğimiz de o kadar güzel olur” diye konuştu.

“Gençler hakikati anlamaya ve sahiplenmeye en müsait insanlardır”

Diyanet İşleri Başkanlığının görevinin insanlara İslam'ın hakikatlerini göstermek olduğuna dikkati çeken Erbaş, “İnancımızın güzelliklerini anlama ve yaşama noktasında en ideal kitle olan gençlerimizin yanıdır. Zira gençler hakikati anlamaya ve sahiplenmeye en müsait insanlardır” şeklinde konuştu.

“Peygamberimizin gençlerle iletişimi bizler için en ideal örnektir”

Gençlik hizmetlerinin birinci ve temel şartının gençleri sevmek ve onlara değer vermek olduğuna işaret eden Erbaş, “Peygamber Efendimizin gençlerle iletişimi bizler için en ideal örnektir. O, gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişimi esas almış ve onların kendilerini gerçekleştirmelerine vesile olmuştur” açıklamalarında bulundu.

Gençlere yönelik tuzaklarla dolu bir çağda yaşanıldığına dikkati çeken Başkan Erbaş, “İnsanlık adeta küresel sorunlarla kuşatılmış vaziyette. Bu durumdan en çok da gençler, kadınlar, çocuklar etkilenmekte, onlar mağdur olmaktadır. Özellikle kötülüklerin hızla yayılması çocuklarımızı, gençlerimizi etkisi altına almaktadır. Dolayısıyla bizler, iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluk olduğumuzun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Başkan Erbaş, din görevlileri çalışmalarını samimi bir şekilde yapması gerektiğini belirterek, “Yaptıklarımızın Allah katında karşılığı, samimiyetimize göre belirlenecektir. Samimiyet için mesleğimizi sevmek oldukça önemlidir. En etkili irşadımız; hayatımızla, davranışlarımızla örnek olmamızdır” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, din görevlilerinin en büyük ideallerinin Allah'ın rızası doğrultusunda İslam'a, gençliğe ve tüm insanlığa hizmet etmek olduğuna işaret ederek, bu ideal uğrunda ortaya koyulacak çalışmaların mutlaka meyvesini vereceğini bildirdi.