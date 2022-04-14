Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle iftarda buluştu

Ankara İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Şu kürsüye konuşmak için çıktığımda en mutlu olduğum ve en coşkulu olduğum an ne zaman biliyor musunuz, karşımda sizin gibi gençler varsa çok coşkulu oluyorum” dedi. En hayırlı buluşmalardan birisini yaşadıklarını ifade eden Başkan Erbaş, Ramazan ayının Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu belirterek, “Kur'an, Ramazan ayında nazil olmuştur, inmiştir. Ramazan ayı, oruç ayı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ‘Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç tutmak farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.' Korunmak için oruç tutuyoruz, ibadet ediyoruz. Kötülüklerden, yanlışlardan korunmak, yanlış davranış içerisine girmemeye oruç vesile oluyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ‘Oruç bir kalkandır.' Oruç sizi korur” diye konuştu.

Öğrencilere kendilerini iyi yetiştirmelerini tavsiye eden Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Eğitimimizi yürütürken en başarılı olmaya çalışalım. Çünkü biz, en iyi işi yapmak için yaratıldık. Biz öğrenciliğimiz esnasında da en güzel öğrenciliği yapalım, öğrenciliğimiz bittikten sonra hayata atıldığımızda da en güzel işi yapalım. Çünkü Müslüman olarak bu bizim vazifemiz. Öğrencilik sıralarında kendimizi çok iyi yetiştirelim. Kendi alanımızla ilgili okumalarımızı zaten yapacağız. İnancımızı, medeniyetimizi, kültürümüzü, tarihimizi iyi öğrenmeye çalışalım. Eğer bu şekilde donanımlı olarak hayata atılırsak başarımız kolaylaşır. Bulunduğumuz her yerde başarılı oluruz. İyi bir insan, iyi bir Müslüman oluruz.”

“Güvenilirlik, Müslüman şahsiyetin en önemli vasıflarından birisidir”

“Peygamber Efendimiz Müslümanı tarif ederken, ‘Müslüman insanların elinden ve dilinden emniyette, emin olduğu kimsedir.' buyuruyor” diyen Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarımız bizden, biz arkadaşlarımızdan emin olmalıyız. Çünkü biz Emin Muhammed'in ümmetiyiz, Muhammedül Emin, güvenilen Muhammed. Güvenilirlik, Müslüman şahsiyetin en önemli vasıflarından birisidir. Konuştuğu zaman doğru söyler, yalan söylemez. Bu sene Ramazan temamız, ‘Doğruluk.' Doğruluk, İslam'ın, Müslümanın özü. Biz bunu, camilerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde, konferanslarımızda, seminerlerimizde her yerde anlatıyoruz. Eğer doğru Müslüman olursak o Müslümanların oluşturduğu toplum doğruluktan ayrılmaz, yalandan uzak durur.

“Sosyal medyada hep güzellikleri paylaşalım”

Başkan Erbaş, sosyal medya konusuna değinerek, "Sosyal medya dediğimiz alan o kadar doğru insanlara muhtaç ki, doğru sözlere o kadar muhtaç ki. Sosyal medyada ne olur hep güzel şeyleri yazalım, güzellikleri paylaşalım. İyi şeyleri paylaşalım, iyi şeyler yazalım. Kötülükleri paylaşmayın. Çünkü biz mümin olarak iyiliği emretmek, kötülükten men etmek için varız. En önemli vazifelerimizden birisi de budur. ‘Mümin iyiliği emreder, kötülükten men eder.' Mümin kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. Canımız, sağlığımız, ibadetlerimizi bize emanet sevgili gençler” diye konuştu.

Teravih namazlarını iki yıl camilerde kılamadıklarını hatırlatan Başkan Erbaş, “Ramazanın süsü teravih namazı, kaçırmayın sevgili gençler. Teravih namazı vesilesiyle 40 secde yapıyoruz. Secde, Müslümanın Rabbine en yakın olduğu yerdir. Kıymetini bilelim, geçen iki yıl gidemedik. Özledik, hasretini çektik. Camilerimiz bu şekilde teravihle, sohbetle, mukabelelerle coşuyor” şeklinde konuştu.

İftar programında emeği geçenlere ve gençlere katılımları için teşekkür eden Başkan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Cenab-ı Hak ömrünüzü bereketli eylesin. Başarılar diliyorum. Ramazanınız mübarek, iftarınız bereketli olsun. Hepinizden Allah razı olsun.”

Konuşmasının ardından Başkan Erbaş'a öğrenciler çiçek takdim etti.

Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan da programda selamlama konuşması yaptı.