Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hasköy Eski Cami'nin açılışını yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1394 yılında Bulgaristan Hasköy'de inşa edilen ve restorasyonu Türkiye tarafından tamamlanan tarihi Eski Cami'nin açılışını yaptı.

Bulgaristan'ın Hasköy kentinde bulunan, restorasyonu tamamlanan tarihi Eski Cami'nin açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Caminin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı. Erbaş, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş'e davetinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye ve Balkanlar'ın ortak kültürel mirasının nadide eserlerinden biri olan Eski Cami'nin açılışında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erbaş, Eski Cami'nin 1394 yılına uzanan tarihi ile Balkanlar'daki en eski Türk camisi olarak bilindiğini ifade ederek, “Bu güzide eser, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün yaptığı restorasyon çalışması ile geçmişine layık bir şekilde muhafaza altına alınmış oldu. Çalışmada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” Diye konuştu..

Bulgaristan Hükümeti'ne ve Hasköy Valisi ve Belediye Başkanına bu çalışmada gösterdikleri işbirliği için ayrıca teşekkür eden Erbaş, bu tip restorasyon çalışmalarının tarihi eserlerin geçen yıllara direnmelerini sağlayacağı gibi ülkeler arasında güzel birer işbirliği imkanı olduğunu bu güzel işbirliği örneklerinin çoğaltılması ve gelecek nesillere birlikte yaşama kültürünü daha iyi aktarılması gerektiğini dile getirdi.

“FETÖ gibi eli kanlı terör örgütleri İslam'ın en temel kavramlarını dahi istismara cüret etti”

Erbaş, nefret dili, aşırıcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, her türlü dinsel nefret ve İslamofobinin giderek yayıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“DEAŞ, Boko Haram ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütleri ve kukla yapılar İslam'ın en temel kavramlarını dahi istismara cüret ederken; Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere ve Sri Lanka'daki kiliselere yapılan korkunç saldırılarda olduğu gibi teröristlerin tarihsel ve dini unsurları nefret dolu ideolojilerini yayma amacıyla nasıl kullandıklarını da görüyoruz. Bu esef verici gelişmelerle dolu günümüz dünyasında biz yine de hoşgörünün, barışın, dostluğun ve kardeşliğin sesi olmaya hep birlikte devam edelim”

Erbaş, açılışın ardından Eski Cami'de öğle namazını kıldırdı.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Filibe Türkiye Başkonsolonsu Hüseyin Ergani, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek Şura Başkanı Vedat Sabri Ahmet, Hasköy Belediye Başkanı Dobri Belivanov, Hasköy Bölge Müftüsü Basri Emin Efendi, Batı Trakya Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve çok sayıda davetli katıldı.