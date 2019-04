Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hayatımızla çocuklarımız ve gençlerimiz için örnek olmalıyız"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırklareli'de görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi. Kırklareli Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, İslam'ı insanlara anlatmak vazifesinin Hazreti Peygamberin bir emaneti olarak din görevlisinin omuzlarında olduğunu ifade ederek, din görevlisinin kendisini din hizmetine adamış insan olduğunu söyledi. Erbaş, Hazreti Peygamber İslam'ı anlatırken ve cehaletle mücadele ederken nasıl üstün bir gayret gösterdiyse bugün din görevlisinin de bu sorumluluğu yerine getirirken yorulmak bilmeden çalışması gerektiğini belirtti. Çocukların ve gençlerin sahih dini bilgi ile yetiştirilmesinin önemine değinen Erbaş, “Çocuklarla, gençlerle aramızdaki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Bu engelleri kaldırmanın yollarını, tuğlalarını biz döşüyoruz. İşte 4-6 yaş Kur'an kursları, ihtiyaç odaklı Kur'an kursları, haftanın her günü her yaş grubuna Kur'an eğitimi. Camilerimizi birer suffe haline getirelim. Her camimiz bir mektep olsun, insanlarımızı dini konularda eğitelim” diye konuştu.

Erbaş, “Gençlere Değer Projesi”nin önemine dikkat çekerek, “Proje çerçevesinde her bir din görevlimiz, en az 10 gençle sohbet, söyleşi, kitap günleri, yemekli toplantı, gezi programları, yarışmalar gibi dini, sportif, sanatsal etkinlikler düzenleyecektir. Bu bağlamda Mevlidi Nebi Haftası, Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Ramazan ayı gibi özel gün ve haftaların değerlendirilmesine özen gösterilecektir” ifadelerini kullandı.

Şehirlerin manevi gelişiminde din görevlisinin katkısının olması gerektiğinin altını çizen Erbaş, “Eğer biz şehrin manevi gelişimine damgamızı vuramıyorsak vazifemizi hakkıyla yerine getiremiyoruz demektir” dedi.

"Toplumun en güvenilir ismi biz olmalıyız"

Medya organları kurarak veya farklı yöntemlerle insanların dini duygularını istismar etmeye çalışanlarla ilgili uyarılarda bulunan Erbaş, televizyonlarda dua satıldığına işaret ederek, din görevlilerinin çocukları, gençleri ve toplumun tüm kesimlerini sahih dini bilgiyle donatarak bu istismarlara engel olmaları gerektiğini kaydetti. Erbaş, din görevlisinin toplumda örnek bir insan olması gerektiğinin altını çizerek, “Bizim duruşumuz, yürümemiz, her davranışımız, hayatımız çocuklarımız ve gençlerimiz için bir örnek olmalı. Toplumun en güvenilir ismi biz olmalıyız. Dini tebliğde, davette temsilimiz iyi olursa sözümüz daha geçerli, etkili ve tesirli olur” diye konuştu.

Programa Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve bölgedeki çok sayıda din görevlisi katıldı. Erbaş, daha sonra Kırklareli İl Müftülüğünü ziyaret ederek, Müftü Hüseyin Demirtaş'tan ilde yürütülen din hizmeti ve din eğitimi çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.