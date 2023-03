Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hocalarım, yaralı gönüllere merhem olmak için pervane oldunuz”

Dr. Ali Erbaş, “Mümin bilinci ve kardeşlik şuuruyla deprem bölgesine koşan kahraman hocalarım! Kardeşlerinizin acısını yüreklerinizde hissettiniz. Yaralı gönüllere merhem olmak için pervane oldunuz” dedi.

Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren depremin yaralarını bir an önce sarmak için gayret eden Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlilerine teşekkürlerini iletti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve ayrıca tüm Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV görevlilerine gönderdiği video mesajında, “İnsanlık tarihinin benzerine şahit olmadığı, 9 saat arayla yaşadığımız iki büyük depremin ilk anlarından itibaren doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ülkemizin tüm illerinden mümin bilinci ve kardeşlik şuuruyla deprem bölgesine koşan kahraman hocalarım” ifadelerini kullandı.

“Kardeşlerinizin acısını yüreklerinizde hissettiniz”

Hz. Peygamberin, “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çekerler” hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, “Peygamberimizin varisleri olarak kardeşlerinizin acısını yüreklerinizde hissettiniz. Bu duyarlılık ve sorumlulukla kiminiz arama kurtarma faaliyetlerinde ter döktünüz, kiminiz depremi yaşayan kardeşlerimizi camilerinizde, Kur'an kurslarınızda misafir ederek her türlü ihtiyaçlarını giderip rehberlik etmek için çırpındınız. Kiminiz mezarlıklarda, bazen kendi arkadaşlarınızı da defnetmek zorunda kalarak, cenaze defin işlerinde tarifi imkansız bir sabır ve özveri ile hizmet ettiniz, kiminiz aşçı olarak ikram mekanlarında sıcak yemek pişirip dağıttınız, kiminiz deprem mağduru kardeşlerimize ve çocuklarına manevi destek hizmetinde seferber oldunuz. Daha pek çok faaliyetle yaralı gönüllere merhem olmak için pervane oldunuz” diye konuştu.

“Sizler gibi gönül mimarları hocalarımızla Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında çalışıyor olduğum için Rabbime şükrediyorum”

Bölgeye gidemeyen görevlilerin kendi yerlerinde çalışarak mağdurlara daha fazla yardım göndermek için koşuşturmalarının, deprem mağduru vatandaşlara destek olma gayretlerinin, yüreklerindeki iman, ihlas, muhabbet, vatanseverlik gibi asil duyguların açık bir göstergesi olduğunu ve şüphesiz her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Öyle içten ve gönülden koştunuz ki yardımlaşma ve dayanışma meydanına, sizin gayretinize, çalışmalarınıza, ayakta durabilmek için araba içlerinde iki büklüm kısacık dinlenmeye çalışarak geçirdiğiniz gecelere şahit oldu Kirâmen Kâtibîn melekleri ve kaydetti amel defterlerinize. Sırtlarında Diyanet ve Diyanet Vakfı yazan mavi yelekleriyle iyilik meydanlarında çalışan kadın, erkek her bir hocamız, milletimizin kalbindeki sevgi ve muhabbetini daha da büyütmüştür. Allah her birinizden razı olsun aziz hocalarım. Sizler gibi gönül mimarları hocalarımızla Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında çalışıyor olduğum için Rabbime şükrediyor, depremde vefat eden hocalarımıza ve tüm kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa niyaz ediyor, her birinizi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Gayretleriniz beratınıza vesile olsun, Berat Geceniz mübarek olsun.”