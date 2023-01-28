Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İbadetlerin hepsi iyi insan olmamız için vasıtadır”

İbadetler amaç değil vasıtadır” dedi.

Erbaş, “İl Buluşmaları” çerçevesinde geldiği Tokat'ta, İl Müftülüğü tarafından Karşıyaka Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde düzenlenen “Sabah Namazı Buluşması” etkinliğine katılarak sabah namazını kıldırdı.

Burada cemaate seslenen Erbaş, namazın ardından yaptığı konuşmada, ibadetlerin Allah'ın rızasını kazanmak için yapıldığını belirterek, “İbadetler aynı zamanda iyi Müslüman olmanın, iyi insan olmanın vasıtasıdır. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetlerin hepsi daha iyi insan olmamız içindir. İbadetler amaç değil vasıtadır” diye konuştu.

Peygamber Efendimizin “Kim ki bir işe başlarken besmelesiz hareket ederse onun yapmış olduğu işin sonu bereketsiz olur” hadis-i şerifini hatırlatan Erbaş, “Beni zikredin, zikrinizi kabul edeyim, ben de sizi hatırlayayım' ayet-i kerimesinden hareketle yolda yürürken ağzımızdan ‘Allah' çıksın, otururken ‘estağfurullah' çıksın. Yani birisiyle sohbet etmiyorsak dilimiz boş duracağına zikredelim, Allah diyelim, salavat getirip, estağfurullah diyelim” ifadelerini kullandı.

“İlim öğrenmenin yaşı yok”

Vatandaşa camileri boş bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Erbaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Camideki hocalarımıza gidin onlara ‘Ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum' veya ‘Benim çocuğum Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor hocam, bize Kur'an öğret' deyiniz. Bunun yanında camilerimizde namazdan öncesi ve sonrasında ilmihal ve cami derslerimiz var. Cami derslerimize daha fazla talebe olmanızı istiyoruz. İlim öğrenmenin yaşı yok biliyorsunuz. ‘Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' buyuruyor Peygamber Efendimiz. ‘Ben bu yaşa geldim öğrenemedim. Bundan sonra mı öğreneceğim' demeyin. Böyle dersek Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifine aykırı hareket etmiş oluruz.”

Erbaş, konuşmasının ardından vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.