Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam, ilmin kucağına doğmuş bir dindir”

Dr. Ali Erbaş, “İslam, ilmin kucağına doğmuş bir dindir. Rabbimiz, vahyin ilk ayetlerinde bilgiden, hikmetten, okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten ve kalemden bahsediyor. Dolayısıyla sizler ilim yolunda olan insanlarımıza öğrenmenin, öğretmenin, okumanın, okutmanın, bilginin, hikmetin, kalemin, ilmin, irfanın ne kadar önemli olduğu noktasında rehberlik yapıyorsunuz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Amerika ve Kanada'da üniversitelerde görevli Müslüman din görevlilerini kabul etti. Akademisyenlerin ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu Müslüman din görevlilerini kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Erbaş, din görevlilerinin bulundukları bölgelerde yapmış oldukları vazifenin önemini vurgulayarak, “Üniversitelerde özellikle gençlere rehberlik etme konusunda, dini mübin-i İslam'ı insanlara ulaştırma, onların ibadet hayatlarında rehberlik yapma konusunda çok büyük bir vazifeyi icra ediyorsunuz. Rehberliğinizden dolayı, yapmış olduğunuz güzel işlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah indinde dinin İslam olduğu anlayışını insanlara kim ulaştıracak? Bizler ulaştıracağız, sizler ulaştıracaksınız” diye konuştu.

"İslamofobia'nın asgariye inmesi, ortadan kalkması noktasında bizim yaptığımız çalışmaların çok büyük etkisi olacak”

İlk vahyolunan ayetlere dikkati çeken Erbaş, “İslam, esasında ilmin kucağına doğmuş bir din. Rabbimiz, vahyin ilk ayetlerinde bilgiden, hikmetten, okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten ve kalemden bahsediyor. Dolayısıyla sizler ilim yolunda olan insanlarımıza öğrenmenin, öğretmenin, okumanın, okutmanın, bilginin, hikmetin, kalemin, ilmin, irfanın ne kadar önemli olduğu noktasında rehberlik yapıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kurulduğu ilk günden bugüne, yurt içi ve yurt dışında İslam'ın hakikatlerini insanlara anlattıklarını belirten Başkan Erbaş, “Biz insanlara İslam'ın barış dini olduğunu, ilim dini, bilgi, hikmet dini olduğunu, Kur'an'ın özünün insanlara bu gerçekleri hatırlatmak olduğunu anlatmamız gerekiyor. Birileri tarafından yeryüzünde sürekli teşvik edilmeye çalışılan İslamofobia'nın asgariye inmesi, ortadan kalkması noktasında bizim yaptığımız çalışmaların çok büyük etkisi olacaktır. Yurtdışı hizmetlerimizin karşılığını gördüğümüzü, çok verimli olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü yurtdışında çeşitli ülkelerde organizasyonu en güçlü olan ülkelerden birisidir Türkiye, belki de birincisidir” şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının tanıtım filminin seyredildiği ziyarette, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.