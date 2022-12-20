Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da ‘Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi'ni açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'da düzenlenen ‘Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da Albayrak Şirketler Grubu tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen, 13 usta hattatın klasik tarzın dışında kendi sanat anlayışlarıyla yorumlayarak yazdığı ve bu yılki teması “Kelime-i Tevhid” olan Hat Eserleri Sergisinin açılışını yaptı.

Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Haşr Suresi'ndeki son ayetler bize O'nun en önemli ismi ‘El-Halık' oluşudur, yaratıcı oluşudur. Yüce Rabbimiz kainatı ve kainatın içindeki her şeyi yaratıcılık sanatını en güzel bir şekilde göstererek yaratmıştır” dedi.

Erbaş, insanların vücutlarının her zerresinde Allah'ın yüceliğini ve sanatını göreceklerini dile getirerek, “Peygamber Efendimiz buyurmuş ki; ‘Allah güzeldir, güzeli sever.' İşte İslam medeniyetinde güzelin yeri Allah'ın cemaline atıfla ortaya konulmuştur. Bu yüzden hattatlarımız, tezyinatla ilgili sanatçılarımız ve benzeri musikişinaslarımız ne kadar sanat dalı varsa hepsinin güzelliğinin Allah'ın güzelliğine atfen yapılması aynı zamanda bir tefekkürdür” diye konuştu.

“İslam medeniyetinin en güzel sanatlarından birisinin oluşmasına bizim hatlarımız vesile oldu”

Kelime-i tevhid temalı serginin gelecek nesillere örnek olması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

“Mümin olmanın birinci şartı ‘Lailahe illallah Muhammedun Resulullah' ne kadar güzel. Aynı zamanda kelime-i tevhidin yazıldığı o levhaları okuduğumuz zaman en mübarek zikri de yapmış oluyoruz. ‘Kur'an-ı Kerim Hicaz'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı' diyoruz ya işte onun da bir ispatıdır. İslam medeniyetinin en güzel sanatlarından birisinin oluşmasına bizim hatlarımız vesile oldu.”

Erbaş, hat sanatının en güzel göründüğü yerin Kur'an-ı Kerim olduğunu dile getirerek, Kur'an-ı Kerim'in 1100-1200 sene öncesine ait güzel hatla yazılan nüshaları olduğunu söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuşmasının ardından beraberindekilerle serginin açılışını yaptı. Açılışa, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Albayrak Grubu yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, 4 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.