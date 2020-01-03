Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar” programına katıldı

Dr. Ali Erbaş, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar” programına katıldı.

TDV'nin kurulduğu günden günümüze kadar devam eden iyilik yolculuğunda emeği olan şahsiyetlerin ağırlanacağı programın ilk konuğu, TDV'nin kurucularından ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç oldu.

TDV Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Altıkulaç, “Bu vakfı nasıl büyütürüz, nasıl tüm insanlığa faydalı hale getirebiliriz, bunun mücadelesini verdik. Tek hedefimiz bu kurumu büyütmek, geliştirmek, elde ettiği imkanları hizmete dönüştürerek memlekete, gençliğe, insanlığa, dine faydalı olabilmekti” dedi.

Diyanet Vakfının kuruluş serüvenini ve yaşanılan zorluklarla ilgili hatıralarını anlatan Altıkulaç, vakıf çalışanlarına tavsiyelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi. Altıkulaç, “İyiliğe Vakfedilmiş Hayat” sıfatına layık olmayı ve hayatı boyunca her zaman insanlara hizmet etmeyi nasip etmesi için tüm içtenliğinle Cenab-ı Allah'a niyazda bulunduğunu ifade etti.

Programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, Altıkulaç'a konuşması ve yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederek, “Kıymetli hocam, Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri, bizleri hizmet edememe gibi bir duruma düşmekten muhafaza buyursun” dedi.

Tecrübenin kolay elde edilmediğini belirten Başkan Erbaş yapılan işlerde ihlas, samimiyet, aşk ve heyecanın olması gerektiğinin önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bu dört kavram kimde olmazsa o ne yaparsa yapsın yaptığının herhangi bir karşılığı olmuyor. Yaptığımız şeylerle söylediğimiz şeylerin mutlaka birbirine uyması gerekiyor. Cenab-ı Hak ayağımızı kaydırmasın, sabit-kadem eylesin. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada ayağımızı kaydırmadan bu görevimizi tamamlamayı nasip eylesin.”

Konuşmaların ardından Başkan Erbaş, Altıkulaç'a hediye takdiminde bulundu. Daha sonra programa katılan Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV'nin üst düzey yöneticileri ile fotoğraf çektirdi.