Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ile İstanbul'da görüştü.

İstanbul İl Müftülüğünde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin tarihin gördüğü en büyük depremlerden birini yaşadığını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Çok büyük bir afet ama elhamdülillah Türkiye güçlü, büyük bir ülke. Allah sizden razı olsun. Azerbaycan ilk günden itibaren arama kurtarma ekipleri ile birlikte, işte bütün Azerbaycanlı kardeşlerimiz, başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere, siz Allah sizden razı olsun, ilk gün hemen aramanız, bize dua etmeniz, başsağlığı dilemeniz, bunlar unutulmayacak konular” diye konuştu.

“Azerbaycan halkı sizin yanınızdadır”

Depremlerde vefat edenler için başsağlığı dileklerini ileten Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Paşazade, iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaparak, Türkiye'nin acısının Azerbaycan'ın acısı olduğunu belirtti. Depremde şehit olanlar ve Türkiye'de, Azerbaycan'da vatan uğrunda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Paşazade, vefat edenler için dua etti. Devlet ve millet olarak tüm Azerbaycan'ın depremin ilk anından itibaren Türkiye'nin yanında olduğunu anlatan Paşazade, “Azerbaycan halkı sizin yanınızdadır. Kardeşliğimiz baki olsun” dedi.

İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş da görüşmede hazır bulundu.