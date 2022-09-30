Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Karaman'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Karaman'da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş adamları ile bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, STK temsilcileri ve iş adamlarıyla yapmış oldukları toplantılarda Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) ve sivil toplum kuruluşlarının topluma yönelik yürüttüğü hizmetlerle ilgili müzakere yapmayı amaçladıklarını söyledi.

TDV'nin yaptığı çalışmalardan ve hizmetlerden bahseden Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfı 81 il, 922 ilçeye ulaşırken yurt dışında da 149 ülkeye ulaşabiliyor. TDV ya da diğer vakıflar sadece insanlara yardım etmekle, ekmeğini onlarla paylaşmakla kalmıyor. Aynı zamanda devletimizin, milletimizin gücünü tanıtıyor” dedi.

“TDV yeleğinin üzerindeki bayrağı öpüyorlar”

Başkan Erbaş, TDV'nin dünyanın en büyük vakıflarından birisi olduğunu belirterek, “Yurt dışından dönen kardeşlerimizin çektikleri görüntüler var. TDV yeleğinin göğsündeki Türk bayrağını görüp ona doğru koşup, o bayrağı seven, öpen insanları görüyoruz. Aslında bu durum milletimize olan sevgisini, muhabbetini gösteriyor” diye konuştu.

“Kıyamete kadar hak-batıl mücadelesi devam edecek”

Başkan Erbaş, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) zamanında İslam'a ne kadar ihtiyaç var idiyse dünyanın bugün de en az o kadar ihtiyacı var. Çünkü kıyamete kadar hak-batıl mücadelesi devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürü Remzi Bircan ve Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz de katıldı.