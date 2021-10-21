Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kırgızistan'da

Dr. Ali Erbaş, Özgen şehrindeki İmam Serahsi Camii ve Külliyesi'nin açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti.

Dr. Ali Erbaş, Özgen şehrindeki İmam Serahsi Camii ve Külliyesi'nin açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan Cumhuriyeti'ne gitti. İlk olarak başkent Bişkek'te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret eden Erbaş, Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ile görüştü. Ziyarette Erbaş, çeşitli vesilelerle Kırgızistan'a daha önce geldiğini ifade ederek, “Ülkemizin desteğiyle yürütülen bir üniversitenin büyüdüğünü ve Kırgızistan'ın da geliştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz netice itibarıyla ortak değerleri çok olan iki ülkeyiz Kırgızistan ve Türkiye. Dolayısıyla ortak değerleri pek çok konuda bir olan iki ülkenin işbirliği de bizim için çok değerli ve önemli. Bu işbirliğini de arttırmakta her iki ülke için de fayda var. Burada sizlerin, tanıdığımız hocaların da bulunması bizim için iftihar vesilesi. İnşallah bu çalışmaları daha da ileri götürerek ne kadar çok gencin eğitimine katkı sağlayabilirsek o kadar bahtiyar oluruz” dedi. Erbaş, Rektör Ceylan ve ekibine başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş ve ekibine teşekkür etti. Erbaş, daha sonra İlahiyat Fakültesi'ni ziyaret etti. Erbaş'a ziyaretinde KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk eşlik etti.