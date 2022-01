Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumalı, anlamalı, yaşamalıyız”

TRT Kur'an Okuyucuları Semineri kapanış programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumaya, anlamaya, yaşamaya ihtiyacımız var” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Kur'an Okuyucuları Semineri kapanış programına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve üç gün süren “TRT Kur'an Okuyucuları Semineri”nin kapanış programında “Vefatının 50. Yıl Anısına Kur'an Hadimi Kurra Hafız Hasan Akkuş Paneli” düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin selamlama konuşması yaptı.

Panelin açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, katılımcıları selamlayarak, Hazreti Peygamberin, hadislerinde Kur'an-ı Kerim'den bahsedilen yerde bulunanların üzerine meleklerin rahmet yağdırdığını müjdelediğini söyledi.

TRT'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılıp dereceye giren hocalarla düzenlenen bu semineri çok önemli bulduğunu belirten Başkan Erbaş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin'e teşekkür ederek, “Bizim Kur'an'ı en güzel bir şekilde okumaya, anlamaya, yaşamaya ihtiyacımız var. Kur'an bizim her şeyimiz. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin, Peygamber Efendimiz aracılığıyla insanlığa gönderdiği en büyük mucize. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim için harcanan her saniye, her dakika bizim için çok önemli, çok mukaddes” dedi.

“Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması aynı zamanda bir eğitimdir”

Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'i daha güzel okumak için gayret eden hocaları ve bunun için program düzenleyen TRT'yi tebrik ederek, “Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.' hadis-i şerifinin müjdesine de nail oluyorlar. Çünkü TRT'de yapılan bu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması aynı zamanda bir eğitimdir, bir öğretimdir. Buna vesile oluyorlar. Hocalarımız, yılların tecrübesini, birikimini sadece orada yarışmaya katılanlarla değil, seyreden herkesle paylaşıyorlar” diye konuştu.

“Vefatının 50. Yıl Anısına Kur'an Hadimi Kurra Hafız Hasan Akkuş Paneli'nin önemine dikkat çeken Başkan Erbaş, Hafız Hasan Akkuş'a Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in her şeyi ile mucize olduğunu belirterek, “Kur'an-ı Kerim'in güzel okunması sayesinde ihtida eden, Müslüman olan onlarca, yüzlerce insan var. Bu mucize değil midir? Belki manasını bilmiyor ama o güzel sesle okunan Kur'an-ı Kerim, onun ruhuna, kalbine işliyor ve Müslüman oluyor. Güzel okunan ezanlar sayesinde Müslüman olanları biliyoruz. Bunların hepsi Kur'an'ın, ezanın bizim dinimizde, medeniyetimizde ne büyük yerinin olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı'ndaki, “Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli, bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” mısralarını hatırlatan Başkan Erbaş, “Bu bir duadır esasında, her mısrası bir dua. Biz Diyanet TV olarak, Ezanı Güzel Okuma Yarışması yapmış idik. Orada da yine pek çok genç hocamızın Ezan Yarışması'nda kendilerini göstermesine, bizim onları tanımamıza vesile olmuş idi. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında daha pek çok hocamızın o cevheri ortaya çıkmış oluyor. O cevheri geliştirmemiz lazım. Bu seminerlerin en önemli yönlerinden birisi de budur. Sizler birer cevhersiniz. Bu cevheri sürekli geliştirmemiz, parlatmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Kur'an-ı Kerimin daha fazla insan tarafından anlaşılmasını sağlama vazifeniz var”

Kur'an-ı Kerim'in insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderildiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Kur'an'ı sadece okumakla kalmayacağız. Onu anlamaya çalışacağız. Her hocamız, Kur'an-ı Kerim'in okuduğu o ayetlerin anlamını öğrenmeye çalışsın. Çünkü sizler sadece Kur'an'ı güzel okuyan kimseler değilsiniz. Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda anlatma vazifeniz var. Kur'an-ı Kerim'in daha fazla insan tarafından anlaşılmasını sağlama vazifeniz var. Yani biz sanatçı değiliz. Biz Kur'an karisiyiz, Kur'an okuyucusuyuz. Kur'an-ı Kerim'i kalplere nasıl yerleştireceğiz, Kur'an-ı Kerim daha fazla insanlar tarafından nasıl yaşanılsın, derdimiz bu. Yoksa bir sanat yapmıyoruz burada. Aynı zamanda sanattır. En büyük sani Allah'tır. En büyük saninin gönderdiği Kur'an da aynı zamanda her yönüyle sanatı da uygundur. Edebi bir metindir. Şiirden daha güzel secileri vardır. Bunları da biliyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönleri”

“Her hocamız, bir davetçidir”

Kur'an-ı Kerim'i okuyan her hocanın bir davetçi olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle bitirdi:

“Okuduğu Kur'an'la insanları Kur'an'a davet ediyor, Kur'an'ı tanıtıyor. Tanıyın Kur'an'ı, anlayın ve yaşayın. Nihai hedef budur. Bu hedefi eğer gözden kaçırırsak yaptığımız işlerin Allah indinde hiçbir anlamı olmaz. Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanması, hedefimiz budur. O yüzden TRT'de yarışmacılarımız okurken altından ekrandan manası da yansıyor. Bu çok güzel bir faaliyet. Manasını anlamamız lazım. ‘Kur'an'ı, düşünülsün, anlaşılsın diye kolaylaştırdık.' Demek ki Kur'an'ı düşünmeye, Kur'an'ı anlamaya çalışmamız lazım. Rabbimiz bunu istiyor bizden. Yarışmacılarımızın, hocalarımızın, orada jüri üyeliği yapan hocalarımızın derdi de bu esasında. Ben zaman zaman takip ettiğimde görüyorum, Kur'an-ı Kerim daha fazla okunsun, daha fazla anlaşılsın, daha fazla insanların kalbine, gönlüne girsin diye çırpınıyorlar. Bu yönünü bizim her zaman canlı tutmamız gerekiyor. Ben panelimizin hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kur'an'a emek vermiş, gönül vermiş, Allah Resulü Efendimizden bugüne kadar Kur'an'ı güzel sesleriyle okumuş, Kur'an'ı anlamaya çalışmış, tefsirini yapmaya çalışmış binlerce insanın binlerce hocamız, üstatlarımız, Allah hepsine rahmet eylesin, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Bu tür panellerin, sempozyumların, seminerlerin devam etmesi gerekiyor. Onu da Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulumuz en güzel bir şekilde yapıyor. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir inşallah.”

Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından, “Vefatının 50. Yıl Anısına Kur'an Hadimi Kurra Hafız Hasan Akkuş Paneli”ne geçildi. Panelistler, Hafız Hasan Akkuş Hocanın hayatını, Kur'an-ı Kerim'e hizmetlerini, tilavetinin özelliklerini anlattı.

Seminere katılan hocalar, Kurra Hafız Hasan Akkuş'un memleketi olan Kızılcahamam'da ve Ankara'nın çeşitli camilerinde Hasan Akkuş'un ruhu için Kur'an-ı Kerim okudular.

Programa, TRT'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılıp dereceye girenlerin yanı sıra Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jüri üyeleri katıldı.