Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

Ankara'da camide Kur'an kursu öğrencileriyle buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Çocuklar sizler camilerin süsüsünüz, çiçeklerisiniz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Çankaya Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri ile Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazında buluştu. Öğrencileri camide görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, ''Sizler camilerin süsüsünüz, camilerimizin çiçeklerisiniz'' ifadelerini kullandı.

Çocukların camilerde 4-6 yaş grubu sınıflarda Kur'an kurslarında Allah'ı, peygamberi, Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ın temel bilgilerini öğrendiklerini söyleyen Erbaş, Kur'an kursu öğreticilerine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Erbaş, küçük yaşlarda Allah'ı, peygamberi öğrenmenin, Kur'an-ı Kerim'i tanımanın önemli olduğunu belirterek, ''Ben o yüzden bu çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Annenizi, babanızı, bütün büyüklerinizi kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

''Çocuklarımız camiyi tanıyorlar''

Erbaş, çocukların sevgi, saygı, sadakat, dürüstlük ve doğruluk gibi değerleri küçük yaşta öğrenmeleri için gayret ettiklerini belirterek, ''Annelerinize, babalarınıza çok teşekkür ediyorum. Hocalarımız, müftülerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızda bütün yetkili kardeşlerimiz el ele verdiği zaman işte böyle güzel sonuçlara, başarılara ulaşıyoruz. Çocuklarımız camiyi tanıyorlar. Onlar birer çiçek gibi yetişiyorlar. Kur'an'ı, dinimizi tanıyorlar. Ben onun için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum'' açıklamasında bulundu.