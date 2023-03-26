Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin”

Dr. Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda Danimarkalılara, “Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin” çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ey Danimarkalılar, nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin.”